A 130 főt megmozgató programot létrehívó Buzánszky Jenő Utánpótlás Labdarúgó Alapítvány célja nemcsak a versengés elősegítése volt, hanem, hogy a fiatal labdarúgók is megtapasztalhassák, milyen érzés abban a komplexumban edzeni, ahol a nemzeti válogatott készül a mérkőzéseire. A három napos program során a külhonból érkezők Esztergom városát is meglátogatták, és az U21-s válogatott szövetségi kapitányával, Gera Zoltánnal is találkozhattak.

A Buzánszky Jenő Utánpótlás Labdarúgó Alapítvány kuratóriumának elnöke, Popovics György köszöntötte elsőként a fiú és lány csapatokat, valamint edzőiket, kísérőiket. Az elnök kiemelte, a program célja, hogy a résztvevő gyermekek meg tudják ismerni az a helyet, ahová, mint szentélybe a magyar válogatott is jár.

– Talán közületek is kikerülhet majd olyan fiatal labdarúgó, aki ezen a helyen, a nemzeti válogatott mezében pályára léphet. Azt kívánom, élvezzétek a játékot és az itt létet!

Az eseményen jelen volt többek között Erős Gábor országgyűlési képviselő, dr. Kancz Csaba az MLSZ megyei társadalmi elnöke és Buzánszky Jenő, az utánpótlás alapítvány kuratóriumának tagja, Khéner László, az MLSZ megyei igazgatója.

A mérkőzések utáni ünnepélyes díjátadóra vasárnap került sor. Mindkét kategóriában Komárom-Esztergom megye csapatai nyerték el az első helyet, az U15-s fiúk rögtön 7-0-s győzelemmel kezdték a tornát Csongrád-Csanád megye ellen. Női U18-as korosztályban az első Komárom-Esztergom megye, a második Csongrád–Csanád megye, a harmadik pedig a szerbiai Topolya SC csapata lett. Fiú U15 helyezési sorrendje: első Komárom-Esztergom megye, második Galántai LSZ (Szlovákia), a harmadik helyezett pedig Csongrád–Csanád megye csapata.