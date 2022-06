A tataiak az utánpótlás-korosztály és a masters korcsoport megmérettetéseiről is aranyérmekkel térhettek haza, emellett több érmes és értékes pontszerző helyezést is elértek. Hidvégi Hunor és Zalán korosztályában egyes hajóban győzött, a masterseknél pedig Nagy Gábor egyesben és párosban is felállhatott a dobogó legmagasabb fokára. Az éremtáblázat szerint utánpótlás-korosztályokban a 12., a masterseknél pedig az első helyen végeztek a Hódysok.

Utánpótlás-eredmények egyes hajóban: U16: 1. Hidvégi Zalán Imre, U17-18: 1. Hidvégi Hunor Tamás.

Párosban: U10: 2. Schindler Mihály–Luigics Ádám és Bublovics Barbara–Szalai Kíra, U11: 3. Brázik Zsombor Noel–Haltrich Hunor.

Négyes hajóban: U11: 3. Kerekes Robin–Horváth Mátyás–Torma Bulcsú–Wojejvodics Bence.

Masters eredmények egyes hajóban, korosztályonként: 1. Winkler Máté, Nagy Gábor, Czina László, Csabai Ágota, dr. Jakabó Judit Vilma, 2. dr. Galambos József, Végh Krisztina, Herendi Ágnes, 3. Fejes József.

Mix páros hajóban: 1. Szűcs Ildikó Csilla–Ráczpali István, Horváth Ilona–Herendi László, 3. Zoltai Attila–Maller Katalin. Párosban: 1. Nagy Gábor–Cserjés Károly, Fejes József–Pataki András, Szűcs Ildikó Csilla–Végh Krisztina, 2. Pintér Andrea Gabriella–Maller Katalin, Nagy Zsuzsanna–Horváth Ilona, Czina László–Nyári György, Benke Kálmán–Herendi László, 3 Szitás Zsuzsanna–Pusztai Katalin.