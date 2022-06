Hétfőn délután Dr. Kancz Csaba megyei társadalmi elnök és Sipos Jenő, az MLSZ szóvivőjnek nyitóbeszéde után először a legjobb utánpótlás-edző díját adták át, mivel a győztes Kalmár Lászlónak (Tatabányai Vasas) az öregfiúk-bajnokságban volt mérkőzése. Ezt követően a gólkirályoké volt a főszerep. Díjat kapott Huszár János Benjamin (U14, Vértessomló, 48 gól), Bodányi Dominik (U14, Környe, 36), Szegedi Bálint (U16, Almásfüzitő, 66), Tóth Dominik (U16, Vértessomló, 50), Pusztai Barbara Mária (Kisbér, U15: 124, U18: 42), Gyüszi Levente (Megyei Kispályás Bajnokság, Ete, 14), Kovács Fanni Éva (női bajnokság, Tatabánya, 14), Lengyel László (U19, Ászár, 65), Molnár Balázs (U19, Hajdu Antal FDSE, 36), Tóth Ádám (U19, Koppánymonostor, 51), Kovács Henrik (Megyei III. osztály, Északi csoport, Tardos, 41), Büki Csanád (Megyei III. osztály, Dél, Bakonysárkány, 41), Minárcsik Dániel (Megyei II. osztály, Almásfüzitő, 51), Fodor Martin (Megyei I. osztály, Koppánymonostor, 34).

Az év női játékosa díjat Szilfai Magdolna, a Tatabánya rutinos játékosa kapta. Az év női utánpótlásban dolgozó edzője díját Kottra Márk zsebelte be, aki Almásfüzitőn dolgozik. A női felnőttbajnokságban tevékenykedő edzők közül Sersztnyev Richárd zárt az élen, aki a Dorogi FC-vel bajnokságot és kupát is nyert idén.

A férfiaknál az év UP-játékosa díj Kecskédre került, Raffai Ákos volt a legjobb, az év öregfiúk legjobb labdarúgója pedig Mester Zoltán Péter lett, aki gólkirály is lehet az oroszlányi öregfiúk csapatában, ám itt még hátra van egy forduló. Az év játékvezetője Szeibert Philip lett, neki természetesen az egykori kiváló játékvezető, Erős Gábor adta át a kitüntető címet. A megyei harmadosztályban az év sportvezetője a bajnoki döntőn vereséget szenvedő Bakonysárkány „mindenese”, Ferenczi Gábor lett, az év labdarúgója a bajnok és gólkirály Kovács Henrik Tardosról, az év vezetőedzője pedig ugyancsak Tardosról Kádas Csaba Tibor, aki nem tudott jelen lenni a gálán.

A második vonalban Almásfüzitőre került a bajnoki címen kívül az év sportvezetője díj (Lencse Balázs) és az év játékosa is onnan került ki Minárcsik Dániel személyében. Az év vezetőedzője díjat megosztva kapta Osvald Zsolt (Pilismarót) és Karcagi Pál (Csolnok). A megyei első osztályban is hasonló volt a helyzet, a bajnoki címet megnyerő Zsámbék adta az év vezetőedzőjét (Bodó László) és az év sportvezetőjét (Bors Attila) – ők ketten tavaly is nyertek, míg az év játékosa a bronzérmes Nyergesújfalu támadója, Manga Zsolt lett. A Fair Play díjakat osztályonként a Zsámbék, az Ászár, a Baj és a Naszály csapatai kapták.

A gála végén a 24 Óra és a Kemma.hu közönségszavazásának eredményeit hirdették ki. A megyei első osztályban a Zsámbék alapembere, Marticsek Gergő győzött, a másodosztályban a Mocsa már-már legendás labdarúgója, Csizmadia Rajmund, a harmadosztályban pedig a harmadik díját is bezsebelte Kovács Henrik. A nőknél az Almásfüzitő színeiben futballozó Katona Vanda Laura nyert, ahogy tavaly is.