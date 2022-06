A korábbi nevén Dancs Team, jelenleg Tatabánya Küzdősport Egyesület három versenyzője vett részt május elején a WMAC-szervezet az olaszországi Cerviában rendezett amatőr Európa-bajnokságán. A verseny kiválóan sikerült a tatabányai fiúk számára, hiszen Deák Martin, Horváth Roland és Molnár Gergő is parázs csatákat vívtak és mindhárman Európa-bajnoki aranyéremmel térhettek haza. Dancs István vezetőedző tehát elégedett lehetett három kontinensbajnoki címet nyerő tanítványával, de nem csak velük.

A napokban a Salgótarjáni Városi Sportcsarnokban rendezték a 10. Salgó Fight Night küzdősport-gálát, amelyen a Tatabánya Küzdősport Egyesület versenyzője, Kinhefner Dávid is ringbe lépett és egy 3x2 perces, K1-szabályrendszerben zajló mérkőzésen és egyhangú pontozásos győzelmet aratott Sebestyén Csele ellen. A fiatal tatabányai versenyző a következőképpen látta az eseményeket:

Nagyon jól sikerült a felkészülésem a mérkőzésre, nem volt semmi hétköznapi zavaró probléma, vagy bármi, ami kizökkenthetett volna, hétről-hétre csak az edzésekre kellett fókuszálnom. Ugyan a szorítóból mindig csak egy ember távozhat győztesen, de én szokás szerint magabiztosan érkeztem Salgótarjánba, mert mindig maximálisan felkészülök a mérkőzéseimre, így mindig bízom magamban és az újabb sikerekben. Maga a rendezvény kiváló volt, nagyszerű gálát sikerült megszerveznie Kövesi Tibornak, akinek ezúton is szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy ringbe léphettem az általa szervezett gálán. Tökéletes volt a szállás és az ellátásunk, emellett minden úgy volt, ahogy azt előre megbeszéltük

– beszélt a felkészülésről és a rendezvényről a tatabányai harcos, aki hozzátette:

Régebben, ugyan, de találkoztam már az ellenfelemmel egy közös edzésen, illetve amint lekötöttük a mérkőzést, az interneten talált korábbi mérkőzéseit kielemeztük az edzőmmel, megfigyeltük, hogy miben jó, illetve hogy mik a hibái, amiket ki lehet használni, majd felkészültünk ellene. Nem kezdett azonnal nagy irammal az első menetben, ahogyan arra számítottunk, ezért én kezdtem irányitani, a lendület pedig a következő menetekre is kitartott. Mindketten apait-anyait beleadtunk mindhárom menetben, így egy látványos, közönségszórakoztató csatát hoztunk össze a visszajelzések alapján. Már az első menetben éreztem, hogy jó a stratégiánk és sokkal több találatom van, így az első két perc az enyém volt. A második elején egy összefejeléstől szétnyílt a fejem, ami vérezni kezdett és ápolni kellett. A rövid szünet után olyan belső tűz jött elő belőlem, ami még nagyobb iram diktálására késztetett. Ez szintén meghozta az eredményét, a második menet is az enyém volt. A harmadik menetben észrevettem Cselén, hogy fáradt, így rákapcsoltam és ott is hoztam az előző menetben diktált iramot. A pontozóbírók döntése alapján, egyhangú pontozásos győzelmet arattam. Csele egyébként egy ügyes, erős, gyors és viszonylag rutinos srác, tehát ez egy nagyon jó párosítás volt közöttünk, amit egyébként már a gála beharangozásnál is vártak az emberek.

És hogy hogyan látta Dancs István vezetőedző elmondta, hogy kemény, hat hetes felkészülés áll mögöttük. Véleménye szerint Dávid az eddigi legjobb felkészülésén van túl, heti 8-10 edzéssel készült erre a megméretésre, melynek során minden rendben ment. Az utolsó héten, ami az edző szerint a legnehezebb volt, a súlyhúzás is egyszerűbben ment mint szokott.

Komoly sikerek - A tatabányai Kinhefner Dávid (1999) tíz éve thaiboxol, jelenleg a Tatabánya Küzdősport Egyesület versenyzője, január óta pedig másodedzője is. Az egyesület felnőtt és utánpótlás-csoporttal is rendelkezik, tagjai versenyről-versenyre nagyon szép eredményeket érnek el. Az országos bajnoki címek mellett tavaly és idén is több amatőr világ- és Európa-bajnoka lett az egyesületnek, emellett profi tornákon is nyertek mérkőzéseket harcosai. Az egyesület egyik élversenyzője, Kinhefner Dávid kiemelkedő eredményekkel rendelkezik: WBFC K-1 amatőr világbajnok, WFC Pro Am Interkontinentális K-1 bajnok, amatőr Európa-bajnok, emellett többszörös K-1 magyar bajnok.

Dávid most hat kg-ot fogyott. A mérlegelés és a visszatöltés is jól sikerült. Már a melegítésnél és az öltözőben is érzete, hogy kirobbanó formában van mind fizikálisan, mind mentálisan, amit a mérkőzésen meg is mutatott. Dávid uralni tudta mindhárom mentet és egyhangú pontozással hozta a mérkőzést. Dancs István köszönetet mondott Berecz Istvánnak, Dávid erőnléti edzőjének, hiszen hogy ő fogalmazott: ebben a sikerben neki is kulcsfontosságú szerepe van.