A magyar válogatott 8 versenyzővel vett részt a viadalon az U23-as és az elit kategóriákban. A legjobban a Sárisápon élő, de a tatabányai Mega Tech SE-nél versenyző Nardelotti Zoltán szerepelt, aki az elit kategóriában második lett a 75 kg-osok mezőnyében. Kurdy István ugyancsak az elit kategóriában, 63,5 kg-ban végzett az ötödik helyen, míg az U23-asoknál Bordás Alex a 71, Kiss Barnabás pedig a 81 kg-osok között lett egyaránt harmadik. A versenyzők teljesítményéről a tatabányai Mega Tech SE vezetőedzője, egyben a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Bányász Adrián számolt be.

– Ez a világbajnokság csak a nevében volt amatőr, a szervezés és a helyszín is profi volt – tudtuk meg a szakembertől, aki először a fiatalabb korosztály sportolóinak szereplésére tért rá.

– Az U23-as versenyzőink teljesítménye biztató a jövőre nézve. Bordás Alex, Kiss Barnabás és Ladover Bálint is csak a későbbi világbajnokok ellen veszített mérkőzést. Krasznai Kende és Szombati Marcell szintén mindent beleadott, a srácok mindent a ringben hagytak. Alex és Barnabás bronzérme a győzelmeik és a megvívott csaták tekintetében értékes és egyben kicsit bosszantó is. Tiszta szívből gratulálok nekik – értékelte a fiatalabbakat a szövetségi kapitány.

– Az elit kategória szokás szerint összemosta az amatőr és a profi mezőnyt. Szerján Attila mindent megtett, de ez sajnos ide most nem volt elég. Kurdy István a tőle megszokott győzni akarással, szép bunyóval a legmagasabb táblán szerepelt, hiszen neki még a 16 közé is be kellett mérkőznie. Az itt nyújtott teljesítménye megért volna egy érmet, hiszen a második mérkőzésén kiütötte a törökök Európa-bajnokát, de az azon a meccsen kapott találatokat másnap vitte magával a szorítóba és ez egy szerintem hamar megtörtént intéssel együtt már nem hozhatott győzelmet. Pisti előtt le a kalappal! Nardelotti Zoltán ezüstje egyben a drámája is, hiszen nagyon komoly sérüléssel érkezett a vb-re és ebből adódóan a rúgásokat próbáltuk kézzel és befejezésnek könyökkel kompenzálni. Három mérkőzést behúzott, de a döntő nagy csatában marokkói ellenfelének hozott aranyat. Érme roppant értékes, emellett a teljesítményével kvalifikálta magát a jövő évi World Combat Games-re. Zoltán egyébként tavaly, a bangkoki vb-n is ezüstérmes volt – mondta az elit kategória magyar indulóiról a tatabányai edző.

– A srácok igazi csapatként segítették egymást mindenben és egymásnak is torkuk szakadtából szurkoltak. Öröm volt nézni ezt az egységet! Ezúton is szeretném kifejezni köszönetemet Dudok Károlynak, Hajós Istvánnak, Szabó Lászlónak és Vojvoda Györgynek, hogy a helyszínen mindenben támogatást nyújtottak a fiúknak, helyettesemnek, Jászka Krisztiánnak, aki szinte a másik felemként ugyancsak rengeteget segített, Naffa Oszama nagykövet úrnak, aki amellett, hogy a döntő napján megtisztelt minket, a szállásunkon is meglátogatta a küldöttségünket, és természetesen mindenkinek, aki otthon szurkolt sportolóinknak. Gratulálok minden nevelőedzőnek, akinek sportolója ringbe szállt a világbajnokságon a nemzeti színekben – zárta szavait Bányász Adrián.

A magyar válogatott a a világbajnokság pontversenyében holtversenyben a 18., az éremtáblázaton pedig a 24. helyet szerezte meg 120 nemzet versenyében. Mindkét listán a sportág őshazája, Thaiföld végzett az élen.