Szombathely adott otthont a Tini Nyugat-magyar bajnokságnak, ahol a fiatalok nem csak súlyemlő tudásukról adtak számot, hanem távolugrásban és labdadobásban is értékelték a teljesítményüket. A viadalon az Oroszlányi VSK három sportolóval vett részt.

Bagócs János edző tanítványai a vasi „fővárosban” is kitettek magukért, hiszen két első és egy második helyezést szereztek. A serdülő korú lányok között első lett Hábenczius Szilvia a 45 kg-os súlycsoportban. Szilvi nagyon szépen teljesítve öt jó gyakorlatot hajtott végre, és megmutatta a súlyemeléshez elengedhetetlen akaraterőt is, hiszen erején felül teljesítve 23 kg-ot szakított és 35 kg-ot lökött. Ezzel öt kilót javított az eddigi legjobbján, mégpedig úgy, hogy 2 kilóval többet kellett löknie riválisánál, és ő ezt meg is tette.

Mikhel Panka (+71 kg) már rutinos versenyzőként lépett dobogóra. Nagyon szépen, hat érvényes gyakorlattal győzött a serdülő korcsoportban, holott ő még csak 12 észtendős. Minden gyakorlata 15 pontot ért, azaz 90 ponttal, valamint ragyogó távolugrásával és medicinlabda-dobásával kiérdemelte a tini lányok között a különdíjat is.

Zolnai Rajmund szintén a serdülők között versenyzett. A mindössze 28 kg-os kislegénynek a 45 kilósokkal kellett felvennie a versenyt, de így is kiemelkedően teljesített és a második helyezést érte el.

Mindhárom versenyzőnk megérdemli a dicséretet, nagyon büszke vagyok rájuk, hiszen nagyon szépen helyt álltak a náluk idősebb ellenfeleikkel szemben

– értékelte a sporteseményt Bagócs János.