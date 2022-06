A Déli csoport utolsó fordulójának nyitómeccsén a már biztos bronzérmes Gesztes szinte végig vezetett Naszályon, végül a ráadásban szerezte meg a győztes találatot a mérkőzés hőse, a négy gólt szerző Hévizi Tamás révén. Bár a Csém nem egészen húsz perc után kétgólos hátrányba került a Szákszend ellen, a félidőre egyenlíteni tudott és a triplázó Jónás József, valamint a duplázó Kaposi Ádám vezetésével végül fordított és magabiztos győzelmet aratott. A Szákszend veresége ellenére megőrizte negyedik helyét, a Csém pedig megelőzte a Naszályt. Mint kiderült, ha a Naszály legyőzi a Gesztest (nem állt messze tőle), a hatodik helyett ő zár a negyedik helyen. A játéknap rangadóján a listavezető Dunaalmás a vele pontazonossággal a második helyen álló Bakonysárkányt fogadta. Mivel más már nem szólhatott bele a bajnoki cím sorsába, igazi bajnoki döntőt játszott a két csapat.

A sárkányiaknak győzniük kellett az aranyérem megszerzéséhez, a döntetlen több győzelme miatt már a D.M.A.C.-nak volt jó. A mérkőzést remek időben, szépszámú közönség előtt rendezték (Bakonysárkányról is sokan érkeztek), így (a hatalmas tét mellett) minden adott volt egy izgalmas összecsapáshoz. A találkozó az első félidő hajrájában dőlt el, amikor a hazai csapat három perc alatt két gólt szerzett, megszerezve ezzel a győzelmet és a bajnoki címet. A felfokozott hangulatra jellemző, hogy a játékvezető tíz sárgát is kiosztott, ugyanennyi percet hosszabbított, majd a lefújás után jöhetett a dunaalmási örömünnep. A D.M.A.C. tavaly (amikor az utolsó fordulóban ugyancsak a Bakonysárkányt verte) azzal bukta el a bajnoki címet, hogy a Gesztes a ráadásban megszerezte a győztes gólt Csémen, idén azonban már révbe ért a csapat.

Az alsóházban két (a helyezések szempontjából tét nélküli) szomszédvári rangadót rendeztek: a Bársonyos fordulatos meccsen játszott döntetlent a Bakonyszombathellyel, míg a Dad simán nyert Bokodon.

A Bakonysárkánynak az ezüstérem mellé a csoport gólkirályi címe is jutott: a felsőházban remeklő, 14 (összesen 41) gólt szerző Büki Csanád végzett az élen az alsóházban ugyancsak kiemelkedően futballozó, 13 találatig (összesen 40-ig) jutó tárkányi Csonka József előtt. A harmadik helyen az alapszakasz után még vezető (34), a hétvégén is eredményes csémi Kollár Márk zárt 38-cal.

Északon is a bajnokság első két helyezettjének mérkőzésével zárult a felsőház, igaz, itt kisebb téttel, hiszen a Tardos bajnoki címe és a Dunaszentmiklós második helye már biztos volt. A bajnokcsapat az előző fordulóban súlyos, kilencgólos vereséget szenvedett Zsámbékon, elveszítve ezzel veretlenségét, a bajnokságot azonban szépen, négygólos győzelemmel zárta. A harmadik helyen álló Zsámbék II. nem utazott el a Széchenyihez (ami nem is csoda, hiszen az I-es csapat ugyanakkor osztályozót játszott az NB III-ba jutásért). A negyedik Bajnak így is szinte csodára (több, mint 30 gólos győzelemre) lett volna szüksége Szomódon a harmadik hely megszerzéséhez, de végül még a döntetlen sem jött össze, miután a felsőházban első pontjait szerző házigazda remek hajrával kétgólos hátrányból megfordította az összecsapást.

Az alsóházban a Bajna a második félidőben ugyancsak kétgólos hátrányból felállva mentett pontot a Szárliget ellen, ezzel mindkét csapat első pontját szerezte a rájátszásban.

A csoport gólkirálya a zárófordulóban duplázó, mind az alapszakaszban (32), mind a rájátszásban (9) a legeredményesebbnek bizonyuló tardosi Kovács Henrik lett 41 találattal.

Eurotrade megyei III. osztály, Déli csoport, felsőház, 5. (utolsó) forduló

Naszály SE–Gesztesi SE 4–5 (1–3)

Naszály, vezette: Bankó István (Kovács Zsolt, Perge Viktor).

Naszály: Deres (Nagy T., 46.) – Jószai (Bucsek, 66.), Kóródi N., Németh, Balázs (Babai A., 52.), Tóth (Ecsedi, 46.), Kóródi B., Babai B. L. (Vas, 63.), Seres, Szántó, Lakatos S. (Nagy G., 38.). Technikai vezető: Hebling Zoltán.

Gesztes: Nagy P. – Tóth V., Benczik, Eigner, Valakovics G., Hardi, Pillmann R., Vendégh, Papp (Nagy B., 58.), Hévizi, Hajzer (Kovács G., 87.). Vezetőedző: Nagy I. Géza.

Gólszerző: Nagy G. (40., 75.), Babai B. L. (50.), Babai A. (82.), illetve Hardi (9.), Hévizi (30., 42., 70., 93.).

Kiállítva: Hardi (Gesztes, 94.).

Csémi SE–Szákszendi SE 6–3 (2–2)

Csém, vezette: Szabó Géza (Horváth István, Kiss Dominik).

Csém: Farkas M. – Buzás, Kaposi, Jónás, Gerencsér, Szabó Cs., Kollár M., Horváth Á. I., Szamek (Rigó, 80.), Soós (Kucsik, 80.), Dián.

Szákszend: Varga – Klestenitz Á., Szabó Gábor, Biri (Farkas L., 76.), Müller K., Kiss A., Müller T., Kovács T., Nyári, Kiss L. (Müller Cs., 76.), Kiss J. (Teberi, 60.). Technikai vezető: Simon József.

Gólszerző: Jónás (20., 23., 64.), Kaposi (55., 81.), Kollár M. (88.), illetve Klestenitz Á. (5.), Kovács T. (18.), Farkas L. (82.).

D.M.A.C. Dunaalmás–Bakonysárkányi SE 2–0 (2–0)

Dunaalmás, vezette: Vojvoda Mikós (Lovas Gábor, Ormándi Attila).

Dunaalmás: Erdősi – Bokréta, Villám, Péter A., Végh, Kozenkow, Bazsika (Kanyok, 86.), Nagy T. (Batics, 94.), Szuri (Gerencsér, 88.), Mezei, Mészáros (Sáling G., 62.).

Bakonysárkány: Manner – Merkl, Büki, Pirsli, Csizi, Nagy J. (Ritter, 62.), Szűcs, Kokas (Fischer, 69.), Horváth, Treier (Lakatos, 46.), Koncz. Technikai vezető: Ferenczi Gábor.

Gólszerző: Végh (45.), Bazsika (45+2.).

Alsóház, 5. (utolsó) forduló

Bársonyos SK–Bakonyszombathely KSE 3–3 (2–2)

Bársonyos, vezette: Patai Balázs.

Bársonyos: Polgár – Kálnai, Retzer, Rákóczi, Stamler, Vida, Borszuk (Skultéti B., 64.), Szimler, Soha, Nebehaj M., Ősz (Szarvas Cs., 60.).

Bakonyszombathely: Bencsik – Áment (Andrási, 86.), Predut, Hoffer, Mészáros I., Gálos Cs., Szarvas Sz. (Berszán, 56.), Holczinger, Váli, Szabó Cs. P., Kalmár R. (Nebehaj T., 65.). Játékos-edző: Gálos Csaba.

Gólszerző: Nebehaj M. (6.), Vida (39.), Soha (90.), illetve Holczinger (26., 54.), Gálos Cs. (84.).

Bokod FCE–Dad SE 2–5 (1–4)

Bokod, vezette: Tomacsek Balázs (Drexler Dávid).

Bokod: Lázár – Bognár Z., Urbán, Szehoffner, Maronga P., Erdős, Farkas (Orosz, 76.), Kuris, Bognár D. (Halmi, 46., Kovács, 79.), Molnár R., Molnár Cs.

Dad: Drotár – Gombos, Cseh (Gerlinger, 46.), Török, Kerner, Sipos (Hujber, 76.), Magyar, Becsák, Mata, Bíró (Csiszár, 46.), Hastó (Csizi, 88.). Technikai vezető: Purger József.

Gólszerző: Maronga P. (32.), Erdős (88.), illetve Török (17., 29.), Hastó (31., 44.), Hujber (80.).

Szabadnapos: Tárkány KSE.

Északi csoport, felsőház, 5. (utolsó) forduló

Tardosi FC–Dunaszentmiklósi SE 5–1 (2–1)

Tardos, vezette: Baranyai László (Kis Gergő Benedek, Papp Márton).

Tardos: Kovács M. – Szileszki, Juhász, Somogyi (Berczeli, 52., Kádas Cs. T., 56.), Mészáros (Sebestyén, 48.), Zhorela, Csordás D., Goldschmidt, Szöllősi, Kovács H. (Visnyovszki, 80.), Sztanek (Józsa, 50.).

Dunaszentmiklós: Nyári (Tóth, 46.) – Búzer (Janetka, 60.), Schlepp, Schmidt M., Dácher, Purgel (Bakos, 68.), Schmidt N. (Schmidt D. Z., 60.), Takács G. (Schmidt Sz., 60.), Szili, Kerekes, Szontágh. Technikai vezető: Nágel Imre.

Gólszerző: Kovács H. (8., 41.), Zhorela (51.), Józsa (57.), Goldschmidt (60.), illetve Schmidt N. (31.).

Bar-Nul Szomódi SE–Baj KSE 6–4 (1–2)

Szomód, vezette: Dávid Rita (Patócs Dorina, Bálint Fanni).

Szomód: Gulyás F. – Tóth (Kelemen, 69.), Szőnyi, Bóka (Tímár, 56.), Simkovits, Holecz (Dományi, 90.), Sáhó, Metzger, Gulyás T. (Nagy B., 63.), Bogdán, Pisla. Vezetőedző: Andai Béla.

Baj: Havran – Pálinkás, Kovács B. (Antal, 46.), Bárányos, Beigelbeck, Czeglédi (Zombori K. Z., 84.), Lounes, Nagy K. R., Steczina, Számvéber, Kuzma (Kovács J., 43.). Technikai vezető: Németh Ádám.

Gólszerző: Bogdán (18.), Bóka (54.), Holecz (57.), Tímár (64.), Simkovits (68., 82.), illetve Számvéber (8.), Lounes (20.), Kovács J. (54., 55.).

A Széchenyi TSE–Zsámbéki SK II. mérkőzés elmaradt, a találkozó 3 pontját 3-0-s gólkülönbséggel a Széchenyi kapta.

Alsóház, 5. (utolsó) forduló

Bajnai SE–Szárligeti SE 3–3 (1–3)

Bajna, vezette: Kurali Zoltán (Balázs Patrik).

Bajna: Török – Marx, Bak, Balog, Varga, Steiner, Kiss Károly, Győrfi, Üveges (Tóth M. A., 61.), Kiss Krisztán (Pokol, 69.), Seres.

Szárliget: Pásku – Kutrucz N., Tóth István (Dani, 46.), Kapui, Halmi, Kálló (Schaffhauzer, 46.), Vigh (Matyi-Bokolosz, 46.), Szepesi (Nagy, 46.), Bódis, Kutrucz Zs. B., Németh (Tóth Imre, 46.). Vezetőedző: Mezei Ferenc.

Gólszerző: Steiner (30.), Balog (56.), Kiss Károly (83. - tizenegyesből), illetve Vigh (34.), Németh (43.), Szepesi (44.).

Kiállítva: Halmi (Szárliget, 89.).

A TABAK–Süttői SC II. mérkőzés elmaradt, a találkozó 3 pontját 3-0-s gólkülönbséggel a TABAK kapta.

Szabadnapos: Vértestolnai TE.