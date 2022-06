Az utolsó néhány fordulóban már a kiesés szele is komolyan meglegyintette a gárdát, ám végül bennmaradtak a másodosztályban. Tavaszi pozitívumként legfeljebb ez mondható el…

A tabellára pillantva pedig azt láthatjuk: a legjobb kiesőhelyen álló Budafoknak 19 pontja van, míg az ötödik Szeged mindössze öt ponttal gyűjtött többet a dorogiaknál. Előrelépési lehetőség tehát bőven van tavasszal…

– írtuk decemberi félszezonértékelőnkben, amikor is húsz forduló után még a hetedik helyen álltak a dorogiak. Ekkor még szinte szakadéknyi, 11 pontos különbség választotta el a csapatot a legjobb kiesőhelyen álló Budafoktól (30-19). Nos, mint kiderült, tavasszal előrelépésről szó sem volt, látványos összeomlásról annál inkább.

Az új esztendő első bajnokiján Békéscsabára látogatott a Fenyvesi-legénység és 4-1-es vereséget szenvedett úgy, hogy már csak a hajrában tudott szépíteni, 0-4 után. Ezután egy 1-1-es döntetlen következett a III. Kerület ellen, majd sorozatban három vereség: a Szeged, a Budafok és a Tiszakécske ellen is pont nélkül maradtak a dorogiak. Éppen ezért ezután a Haladás elleni idegenbeli 1-0-s siker úgy kellett, mint egy falat kenyér.

Aki azonban azt hitte, hogy ezzel a sikerrel visszatalált őszi önmagához a csapat, annak csalódnia kellett: a Szentlőrinc elleni 2-2-t követően ismét csak a pofonok jöttek, sorrendben a Budaörs, a Soroksár, az Ajka és a Diósgyőr ellen is alulmaradt a Dorog. A pite ekkor már kezdett igen meleg lenni, a csapat 35 ponttal már csak 14. volt, mindössze 4 pontnyira a legjobb kieső, 18. III. Kerülettől.

A Csákvár ellen ismét csak döntetlen jött össze (1-1), az azóta feljutó Vasas elleni hazai 0-3-on pedig már senki sem csodálkozott. A Siófok elleni idegenbeli 1-1-et még akár bravúrnak is nevezhetnénk, ám aztán a másik feljutótól, a Kecskeméttől is kikaptak otthon a piros-feketék, a változatosság kedvéért ugyancsak 3-0-ra, akárcsak a Vasastól…

Gólínség - A Dorogi FC tehát 11-8-19-es mérleggel, 41 ponttal a 17. helyen zárta a bajnokságot. Ha pedig arra keresünk statisztikai magyarázatot, miért végzett az együttes mindössze egyetlen helyezéssel és három ponttal a vonal fölött, az élre kívánkozik a gyenge támadójáték. A dorogiak mindössze 35-ször voltak eredményesek a szezonban (tavasszal pedig csak 14-szer!), ez pedig a legkevesebb a mezőnyben, holtversenyben a már kieső Szolnokkal. Könnyű utánaszámolni: még a meccs/gól átlag is hiányzik…Igaz, a 60 kapott gól sem töltheti el nagy büszkeséggel a labdarúgókat, mindössze öt gárda kapitulált ennél többször. Ami a házi góllövőlistát illeti, beszédes, hogy 4(!) találattal már házi gólkirály lehetett Hajdú Roland, Szabó Lukas és Tomas Lénárt is, Girsik Áron pedig hárommal zárt (utóbbi egyébként Siófokon folytatja). Csak összehasonlításképp: a másodosztály gólkirálya, a kecskeméti Lukács Dániel 25-ször köszönt be… Érdekesség, hogy az említett 35-ös gólszámot az előző szezonban sikerült alulmúlnia a gárdának, a 2020-2021-es kiírást 34 találattal zárták.

A Szolnok elleni, 36. fordulóbeli 1-1 után a Dorog a 17. helyen állt 38 egységgel, egy ponttal megelőzve a már vonal alatti Budaörsöt. Így érkeztünk el az utolsó előtti körhöz és a Pécs elleni találkozóhoz, amikor is finoman fogalmazva már létkérdés volt a győzelem a gárdának. Ezt végül sikerült abszolválni (3-0), ezzel pedig a bennmaradást is kiharcolták a dorogiak (köszönhetően a többi eredmény kedvező alakulásának is). A zárófordulóban az ETO FC elleni idegenbeli 4-0-s vereség így tulajdonképpen nem osztott, nem szorzott…

A teljes képhez hozzátartozik, hogy a csapat helyzetét nem könnyítették meg a különböző sérülések, illetve betegségek (más kérdés, hogy ezekkel nyilván nem csak a dorogiaknak kellett megküzdeniük a szezonban), a látványos tavaszi leolvadásra azonban ettől függetlenül nehéz értelmezhető magyarázatot találni.

Egy fontos változásra azért a rossz tavaszi szereplés kapcsán kitérnénk: az NB II. 2023-2024-es szezonja már csak 18 csapattal rajtol, ami egyúttal azt is jelenti, hogy a mostani végén az utolsó két helyezett kiesik, a 16-18. helyezetteknek pedig oda-visszavágós osztályozót kell játszania a három NB III.-as csoport győzteseivel. Vagyis még a 16. helyen végző bennmaradása sem vehető biztosra. A dorogi drukkerek pedig aligha vágynak ilyen jellegű izgalmakra a szezon végén…