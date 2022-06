A tavalyi ezüstérem után az idei u15-ös bajnokság nem úgy indult ahogy a kisbéri Spartacus SE fiataljai és edzői eltervezték: az első két fordulóban a tavalyi bajnok Tatától és az előző szezonban 4. helyet szerző Dorogtól is vereséget szenvedtek. Azonban a 3. forduló után váratlan dolog történt: ennyi idő kellett ahoz hogy a tavalyi fiatal Kisbéri SSE I. és az ezustérmes Kisbéri SSE II. csapata össze kovácsolódjon.

– Sorra arattuk a győzelmeket és sikerült a tabella negyedik helyén telelnünk 4 ponttal lemaradva a listavezető Dorogtól. A téli felkészülésünk fantasztikusan sikerült - az U-18as és az U15-ös futsal bajnokságot is megnyernünk. Ami óriási dolog volt hogy csatlakozott hozzánk a Ferencvárost is megjárt Bodri Brenda. 4+1es játékrendszerben nagyon sokat számít ha az amúgy is kiválóan szereplő és jó játékosokból álló csapatodban van egy ilyen játékos - emlékezett vissza az egyesület vezetőedzője, Ujvári Ferenc.

A két futsal siker hatalmas önbizalmat adott a csapatnak, elkezdtek komolyabban tervezni, számolgatni. Tudták, hogy ha minden mérkőzésünket megnyerik az is kevés lesz a bajnokság megnyeréséhez. Nem csak simán nyerniük kell, hanem nagy gólkülönbséggel kell nyerni minden mérkőzést. A lányok ennek tudatában léptek pályára minden mérkőzésen - elevenítette fel az edző.

– Mint ahogy eddig is együtt akartuk nagyon ezt a sikert és szinte biztosak voltunk benne hogy meg is tudjuk csinálni. Óriási győzelmeket arattunk és ennek köszönhetően az utolsó előtti fordulóban át is vettük a vezetést a nagy rivális Komáromi Fortuna csapatával szemben. Az utolsó fordulóban már öröm játékkal a bajnoki cím tudatában léptünk pályára ugyancsak nagy arányú győzelemmel. A várt siker nem maradt el: skandáltuk, hogy bajnokcsapat lettünk, közben locsoltuk a gyerekpezsgőt - mesélte Ujvári Ferenc.

A bajnokcsapat tagjai: Bacher Ágnes, Buda Brenda, Szécsényi Tímea, Pusztai Barbara, Lingli Luca, Bodri Brenda, Urbán Tímea, Polgár Angelika, Tomori Tilda, Paska Flóra, Farkas Eszter, Bezzeg Noémi, Böőr Nóra, Szarka Renáta, Farkas Lilla voltak. A sikertörténethez még hozzá tartozik, hogy a csapat egy játékosa, Pusztai Barbara megvédte gólkirályi címét: Barbi 124 góllal lett gólkirály.