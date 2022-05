Labdarúgás A megyei első osztály rájátszásának második hétvégéjét rendezték, ami a felsőházban a második, az alsóházban viszont már a harmadik fordulót jelentette. ­Felül a forduló rangadóján a Koppánymonostor kétgólos előnyre tett szert a bronzért harcoló Nyergesújfalu ellen, azonban Darabos Gábor csapata ledolgozta a hátrányt. Ez viszont csak egy percig tartó állapot volt, hiszen a középkezdés után visszaszerezte a vezetést a lila-fehér együttes, ami mint később kiderült, a három pontot jelentette számára. Ezzel matematikailag is eldőlt, hogy a Koppánymonostor megszerezte az ezüstérmet. Érdekesség, hogy a Zsámbék is a Nyerges­újfalu otthonában ünnepelhette a bajnoki címet. Tisztességes vendéglátók a nyergesiek, na…

A már bajnoki címmel a zsebben Tatára érkező Zsámbék az első félidőt átaludta, amit a hazaiak ki is használtak, Mészáros góljával előnnyel mentek a félidőre. A szünetben aztán Bodó László mester vélhetően nem Radnóti-verseskötetekből olvasott fel a játékosainak, hiszen teljesen megváltozott a játék képe. A Zsámbék hengerelt, három gólt is szerzett, ezzel haza is vitte a három pontot, és idén harmadszor is legyőzte Wéber Roland csapatát.

Ha lehet, még szorosabbá vált a dobogó legalsó fokáért zajló küzdelem, hiszen már a Sárisáp is egy meccsen belülre került. Ehhez a Kecskédet verték a hétvégén, méghozzá meglepően könnyen, 3-0-ra. Ezzel a harmadik Kecskéd és a hatodik Tata között három pont a különbség három fordulóval a vége előtt.

Az alsóházban három mérkőzést kezdtek meg a csapatok, de csak kettőt játszottak végig, ugyanis a Környe–Vértesszőlős találkozó az 55. percben félbeszakadt a villámlás miatt. Ekkor a Vértes­szőlős vezetett 1-0-ra, de a játékvezető félbeszakította a találkozót, így ez nem végeredmény.