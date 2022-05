Kosárlabda, női amatőr NB I., Zöld csoport, 23. forduló

Tatai SE–Szegedi KE

53–80 (14–21, 15–21, 8–18, 16–20)

Telki, vezette: Sentényi B., Bátovszky Zs.

Tata: Sulyák 2, Koncsár 13/9, Rabi 16, Tóth 4, Horváth 18. Edző: Kaposi Renátó.

Az éppen egy kezdőcsapatnyi játékossal, csere nélkül kiálló tatai gárda az első negyed közepéig jól tartotta magát a középmezőnyhöz tartozó, esélyesebb szegediek ellen, 13–10-re még vezetett is, ekkor azonban az alföldiek zsinórban 11 pontot szereztek, és már nem is engedték ki a kezükből a vezetést. A TSE továbbra is a 12. helyen áll a bajnokságban.

NB II., Nyugati csoport, férfi, rájátszás az 1-5. helyért, az 1. fordulóból elhalasztott mérkőzésen

Dávid Kornél KA–MVM-OSE Lions II. 79–74 (16–20, 21–28, 18–11, 24–15)

Székesfehérvár, vezette: Sebesi G., Fülöp A.

Oroszlány: Burai 17/9, Bogatin 21/3, Schuj 5, Túri 12, Veilandics 9. Csere: Ács 2, Varga 7/6, Vujity-Zsolnai 1, Gottlieb, Vasvári. Edző: Kláris Zoltán.

Az ellentétes félidőket produkáló oroszlányi csapat veszített Székesfehérváron, de az NB II. országos nyolcas döntőjében már korábban bebiztosított helyét ez nem befolyásolja (a négy NB II-es csoport első két helyezettje jut a fináléba). A Lions II. vereségével maradt a Nyugati csoport második helyén, de továbbra is esélyes a csoportgyőzelem megszerzésére.