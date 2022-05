A már biztos aranyérmes Zsámbék egy kiegyenlített első félidő után simán verte a biztos ezüstöt Koppánymonostort. A vendégeknél ez volt Pintér László utolsó mérkőzése, a vezetőedző távozik a klubtól egy szezon után. A Tata a győzelmével előzni tudott, így az ötödik helyen zárta a bajnokságot. A Kecskéd hiába kezdte harmadikként a rájátszást, ott nem sikerült pontot szerezni, így végül a hatodik lett. A forduló legfontosabb meccse a Sárisáp-Nyergesújfalu volt. A Sárisáp hazai közönség előtt már kezében érezte a bronzot, ám Hajnal Róbert a 92. percben egyenlített, így végül a Nyergesújfalué lett a harmadik hely, Csapó Károlyék maradtak a negyedik pozícióban.

Az alsóházban is volt helycsere: a Tát hetedik és a Bábolna nyolcadik pozíciója már a forduló előtt is biztos volt, így egymás ellen játszottak egy barátságos döntetlent. A vendégek emberhátrányban tudtak egyenlíteni. Mögöttük végül a Vértesszőlős végzett, hiszen hiába voltak a gól-, és emberhátrányban Vértessomlón, tíz emberrel is sikerült fordítani és nyerni Tokaji Zsolt mester utolsó vértesszőlősi találkozóján. A Környe is papírforma győzelmet aratott a záráson, a Nagyigmándot 6-1-re sikerült verni.

Megyei I. osztály, rájátszás, felsőház, 5., utolsó forduló

Zsámbéki SK-Koppánymonostor 4-0 (0-0)

Zsámbék, vezette: Drabon B. (Kreitl T., Frank V. L.)

Zsámbék: Bartos – Lőrinczy (Pál, 82.), Orosházi, Sugár B., Áprily (Homoki, 55.), Kósa Szilágyi, László, Terplán (Dávid, 84.), Szlovák, Mártonfi (Sugár S., 65.), Bedő (Ludvig, 61.). Vezetőedző: Bodó László.

Koppánymonostor: Vicena – Egyed (Venczel, 65.), Hegedüs (Alasztics, 59.), Fodor, Sallai (Csapó, 46.), Valkó M., Tóth (Kalla, 72.), Valkó G., Dávid, Dombi (Sinkó, 59.), Simonka. Vezetőedző: Pintér László.

Gólszerzők: Bedő (49.), Ludvig (67., 85.), Kósa Szilágyi (87.)

Jók: mindenki, illetve mindenki.

Bodó László: - Nagyon boldog ember vagyok, mert remek csapatom van, igazi sportemberek, remek szurkolók, fantasztikus vezetőség vesz körül. Ahogy ígértem, szombaton sem tettük ki a fehér zászlót. Végig koncentráltunk, a 23. ember is úgy ment, ahogy sportemberhez méltó. Nagyon nagy gratuláció a csapatnak. Akkor is büszke leszek, ha bárhogy is alakul az osztályozó.

Pintér László: - Gratulálok a csapatnak az ezüstéremhez, megtiszteltetés volt az idei szezonban. Sok sikert kívánok a Zsámbéknak!

Tatai AC-Wati Kecskéd KSK 3-2 (2-1)

Tata, vezette: Szeibert P. (Kun P. A., Urszán I.)

Tata: Csákány- Felső, Tóth, Zuggó, Lázár (Suhai, 74.), Mészáros (Koronczi, 77.), Bogár (Dragonya, 74.), Visnyovszki, Kisék, Martonfi (Nagy, 53.), Hauzer (Kovács, 90.). Vezetőedző: Wéber Roland.

Kecskéd: Grósz – Neckernusz (Nagy, 46.), Vadkerti, Szabó, Czékmány, Neukunft, Berki, Simon, Tomayer, Raffai, Dikasz (Harsányi, 77.). Vezetőedző: Linczmaier László.

Gólszerzők: Zuggó (35.), Hauzer (42.), Felső (69.), illetve Czékmány (45., 46.)

Jók: mindenki, illetve Czékmány, Berki.

Wéber Roland: - Szépen zártuk a bajnokságot! A mérkőzés első játékrészében több góllal vezethettünk volna, ha jobban koncentrálunk a befejezéseknél. De nem lehetek csalódott, mert győztünk! Gratulálok a csapatnak az elért ötödik helyhez! Teljesítettük amit elterveztünk. Köszönjük mindenkinek, aki valamilyen formában támogatott, segített minket a bajnokság során.

Linczmaier László: - Gratulálok a Tatának, amíg 1 meccsen 3 gólt kapunk pontrúgásból, addig a felsőházban nincs sanszunk. Köszönjük a szurkolóink, támogatóink egész éves segítségét és várunk mindenkit június 18-án Kecskéden a klubunk 75 éves jubileumi rendezvényére, melynek csúcspontja a Kecskéd- Paks felnőtt mérkőzés lesz.

Sárisápi BSE-Nyergesújfalu SE 1-1 (0-0)

Sárisáp, vezette: Hegedüs R. (Marosi M., Nagygellér M.)

Sárisáp: Sándor G. – Farkas, Zicsi, Válent, Manga, Sándor P. (Szenes, 83.), Karcagi (Jurásek J., 87.), Manger, Szoboszlai (Bojtor, 62.), Budaházi, Kopányi. Vezetőedző: Csapó Károly.

Nyergesújfalu: Borsiczki – Kozák, Tóth (Pálfi, 93.), Hajnal, Fellegi, Vass, Vida (Máté-Kovács, 46.), Mann, Balogh, Molnár A. (Antal, 46.), Takács (Hamza, 78.). Vezetőedző: Darabos Gábor.

Gólszerzők: Kopányi (76.), illetve Hajnal (92.)

Jók: Zicsi, Kopányi, Karcagi, illetve mindenki.

Csapó Károly: - Már éreztük a sajtnak az ízét a szánkban, de a hosszabbításban kiénekelték. Nagyon közel voltunk a harmadik helyhez, de végül negyedikként zártunk. Nehéz ezt megemésztenünk, de ezért vagyunk sportemberek, hogy sikerüljön.

Darabos Gábor: - A tavaszi menetelésünktől függetlenül sorsunkat az utolsó pillanatig drámába illően sikerült megírnunk. Megcsináltuk, mert volt szívünk, hitünk, tartásunk, akaratunk. Csapatomról, játékosainkról, szurkolóimról és valamennyi segítő kollégámról csak szuperlatívuszokban tudok beszélni. Köszönettel tartozom nekik, mert ez a siker csak közös összefogással valósulhatott meg. Az idén írott könyvünkből az epilógus még hátravan. Szombaton kupadöntő Tatabányán…

Megyei I. osztály, rájátszás, alsóház, 7., utolsó forduló

Vértessomlói KSK-Vértesszőlősi SE 2-3 (1-0)

Vértessomló, vezette: Kurali Z. (Szabó B., Szajkó Á. A.)

Vértessomló: Ujszászi – Somodi, Eigner, Erdei, Koller, Pető, Kovács K., Földi, Kovács S., Dobbelaere, Petőcz. Játékos-edző: Kovács Sándor.

Vértesszőlős: Kovács – Wieszt (Pete, 95.), Bogdár (Lakatos, 46. (Ratimorszky, 80.)), Németh (Ganyi, 76.), Szőke, Dombai, Jónás, Juhász, Szalczinger, Fekete, Polyák. Vezetőedző: Tokaji Zsolt.

Gólszerzők: Petőcz (34.), Erdei (89.), illetve Szőke (67.), Szalczinger (85.), Ratimorszky (88.)

Kiállítva: Juhász (62., Vértesszőlős)

Jók: senki, illetve mindenki

Kovács Sándor: - Az utolsó meccs hűen tükrözte az egész szezonunkat. Sok kihagyott helyzet, egyéni hibákból kapott gólok és még sorolhatnám… Szurkolóktól elnézést kérek, és köszönöm az egész éves kitartást a csapat mellett!

Tokaji Zsolt: - Mindent köszönök, kapitány! Hajrá, VSE!

DG Tát SE-Bábolnai SE 1-1 (0-0)

Tát, vezette: Linn K. (Tomacsek B., Mihályi M.)

Tát: Koller F. (Iványi, 46.), Szutor (Budavári, 46.), Rábl, Varga, Dékány, Koller T., Jámbor, Tillman (Kozma, 85.), Zoltai (Szabó, 58.), Páldi, Chrompota. Vezetőedző: Szabó Attila.

Bábolna: Szabó – Takács K., Nagy, Papp (Hajnal P., 52.), Soha, Szendi (Takács B., 52.), Németh (Varga, 72.), Kiss, Hajnal K. (Kalóczkai, 65.), Lanzendorfen, Végh. Vezetőedző: Józsa Péter.

Gólszerzők: Koller (75.), illetve Lanzendorfen (81.)

Kiállítva: Végh (76., Bábolna)

Jók: Chrompota, Páldi, Rábl, Dékány, Tillman, illetve Szabó, Kiss, Lanzendorfen, Takács K.

Szabó Attila: - Elsősorban szeretném megköszönni a csapatom egész szezonban nyújtott teljesítményét, hozzáállását. Másodsorban köszönjük szépen szurkolóink biztatását. A mérkőzésről annyit, hogy kihagytuk a kihagyhatatlant, nem tudtunk igazán felpörögni. Külön büszkeséggel tölt el minket, hogy ugyan társgólkirályi címmel, de Koller Tamás 34 góllal végzett a góllövőlista élén, ami mögött egy óriási csapatmunka volt. Ránk fér a pihi, de a neheze még csak most következik...

Józsa Péter: - Zárásként egy tét nélküli mérkőzésen megküzdöttünk az egy pontért.

Nagyigmándi KSK-Környe SE 1-6 (0-2)

Nagyigmánd, vezette: Derecskei B. (Horváth I., Szabó G.)

Nagyigmánd: Farkas F. – Járóka, Németh, Nádolszky, Szalai J., Szalai Á., Fülöp (Torma, 67.), Varga (László, 55.), Boros (Toldi, 80.), Kuti Horváth, Bercsi (Glázer, 60.). Játékos-edző: Járóka Mátyás.

Környe: Ténai – Mig (Sztojka Bihari, 55.), Zelenai, Méhész, Szerencse, Patyi, (Nádudvari Á., 55.), Szabó, Horváth (Békefi, 46.), Kósa, Nádudvari D. (Babai, 61.), Duka (Bihari, 50.). Vezetőedző: Gulyás Tamás.

Gólszerzők: Boros (73.), illetve Szerencse (6.), Szabó (23., 50.), Nádudvari D. (54.), Bihari (66., 77.)

Jók: senki, illetve mindenki.

Járóka Mátyás: - Köszönöm mindenkinek a támogatást, köszönöm a játékosaimnak a kitartást! Remélem, jövőre egy szebb szezonunk lesz! Gratulálok a fiataloknak, akik ma debütáltak, Kuti Ricsinek pedig sok sikert kívánok edzői karrierje során!

Gulyás Tamás: - Zárásnak tökéletes.