Suhajda Szilárd, volt esztergomi főiskolás nem kisebb feladatra vállalkozott a #TheBigFive projekt részeként, mint hogy idén a Magyar Lhoce Expedíció 2022 keretében meghódítja a Lhoce 8516 méteres főcsúcsát, amely a maga 8516 méterével bolygónk 4. legmagasabb pontja. Az expedíció április 6-án indult, mostanra pedig Szilárd túl van már a második akklimatizációs körön is. Ezt kövezően nincs más hátra, mint figyelni az időjárást, és ideális körülmények esetén elindulni a 8516 méteres csúcs felé.

Az expedíció sikerét a szél erőssége, a hőérzet és a 8000 méter feletti hóhelyzet mellett befolyásolja a kiépített útvonal, valamint indulás ideje is, hiszen Szilárd most, a második akklimatizációt követően és az elért alvásmagassággal tökéletes állapotban van. Ha az indulás csúszik, úgy szüksége lehet egy harmadik akklimatizációs körre is.

Szép lenne (és bizonyos értelemben új élmény) tíz napon belül, mindössze két akklimatizációs körrel a hátam mögött megkísérelni a csúcs elérését, de sokkal valószínűbb, hogy május második felére fog tolódni a csúcsmászás.

– latolgatja az esélyeket a hegymászó, aki jelenlegi expedícióját is tisztán, mesterséges oxigén használata nélkül tervezi teljesíteni, aki azt is részletezi, miért lehet szüksége a harmadik körre.