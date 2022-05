A listavezetővé avanzsáló Almásfüzitő dolga nem lesz egyszerű, mivel azt az Ácsot fogadja, amely az utolsó öt meccsét sorozatban megnyerte. Mondjuk ez igaz a hazaiakra is, ráadásul annyira kiélezett a bajnok cím, hogy nem fér bele a hazaiak részéről hiba. A második helyen, de a listavezetővel azonos pontszámmal álló Pilismarót a sereghajtó Banához látogat, itt talán méginkább egyértelmű a helyzet.

A dobogós Csolnok sem mondott le álmairól, hétvégén Bajóton kerülhet ehhez közelebb. A Mocsára rangadó vár, sorozatban három elveszített mérkőzés után hazai pályán a Lábatlan lesz az ellenfél. A vendégek három meccse veretlenek, de így is jelentős a pontkülönbség a két alakulat között. Az Ete még odaérhet a dobogóra, ám ehhez a hétvégén Ászárról kellene elvinni a három pontot. Ősszel az Ete nyert 4-1-re, talán most is esélyesebbek. A Kisbér is utazik, méghozzá Gyermelyre. Ugyan csak két pozícióval áll rosszabb helyen a Gyermely, de amíg a Kisbér az utolsó négy meccsét hozta, addig a Gyermely az utolsó hármat elbukta. A kiesés elől menekülő csapatok közül a Piliscsév Süttőre utazik, a Császár pedig a Tokodot látja vendégül.

Megyei II. osztály, 25. forduló

Május 1, vasárnap, 18 óra

Bajóti Szikra SE-Csolnoki SZSE, Banai KSK-Pilismarót SC, Ászár KSE-Etei SE, Süttői SC-Piliscsévi SE, Császári SE-Tokod SE, Mocsa KSE-Lábatlani ESE, Gyermely-Kisbéri SSE, Almásfüzitő SC-Ácsi Kinizsi SC.