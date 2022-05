A harmadik helyezett AVUS-hoz látogat Gebauer Lajos vezetőedző együttese. A vízművesek nem a legjobb előjelekkel készülhettek a találkozóra, hiszen – különböző elfoglaltságok, illetve sérülések miatt – öt meghatározó pólósa nélkül utaznak a vasi „fővárosba”. A vendégeknek a legjobb összeállításukban sem lett volna sok esélyük a házigazdák ellen. Így viszont csak a tisztes helytállás lehet a tatabányaiak célja. Az összecsapáson Bujka J. és Bereczki M. játékvezetők fújják majd a sípot.

Vízilabda OB I. B, férfi, 24. forduló

AVUS–Tatabányai Vízmű SE

Szombathely, szombat, 12 óra.



Fontos mérkőzés előtt állnak a tataiak, a vasárnapi rivális ugyanis mindössze egy ponttal előzi meg a fekete-fehéreket (az Orosháza 16, a TAC 15 pontot gyűjtött eddig). Vendéggyőzelem esetén tehát előzhet a Sibalin-csapat. A hazai „odavágón” egyébként magabiztos tatai győzelem született, Iváncsikék 30-25-re múlták felül az alföldieket.

Férfi kézilabda NB I. B., felsőházi rájátszás, 7. forduló

Orosházi FKSE–Tatai AC

Orosháza, vasárnap, 18 óra.



A hetedik helyen álló Komáromra talán az egész bajnokság legnehezebb mérkőzése vár, hiszen a listavezető és a bajnokságot már megnyerő Békéscsaba vendége lesz. – Jó hír számunkra, hogy Kocsis Ágnes és Orbán Adrienn visszatérnek, Karalyos Orsolya és Tarjányi Szilvia azonban továbbra is sérült. A Békéscsabát minden bizonnyal fűti majd a visszavágás vágya, hiszen itthon 27-25-re legyőztük őket. Egyértelműen ők az esélyesek, tisztességes eredményt szeretnénk elérni – tudtuk meg Nagy Pétertől, a KVSE edzőjétől.

Kézilabda, NB I. B, női, felsőház, 9. forduló

Békéscsabai ENKSE–Komárom VSE

Békéscsaba, vasárnap, 18 óra.

A kilencedik, utolsó előtti helyen álló Komárom ezúttal a listavezető szegedi fiatalok vendége lesz. – Az alapszakaszt is beleértve szerintem a Szeged a legjobb csapat a bajnokságban, azok közül, akikkel találkoztunk. Fizikailag, technikailag és a csapatösszetételt tekintve is kiemelkedő képességűek, nem az alsóházban lenne a helyük. Nálunk Bodnár Ádám bajlódik sérüléssel, de remélem, hogy a mérkőzésre felépül. Hasonlóan harcos és jó játékot várok a csapatomtól, mint legutóbb a Vecsés ellen – nyilatkozta a KVSE férficsapatát is irányító Nagy Péter.

Férfi, alsóház, 7. forduló

Pick Szeged U21–Komárom VSE

Szeged, szombat, 18 óra.



NB II., Északi csoport, női, 21. forduló

Szentendrei NKE–Esztergomi Vitézek RAFC

Szentendre, szombat, 11 óra.

Tatabányai SC–Gödi SE

Tatabánya, szombat, 15 óra.

Északnyugati csoport, férfi, 21. forduló

Tarján SE–BFKA-Balatonfüred U23

Tarján, szombat, 18 óra.

Kosárlabda, női amatőr NB I., Zöld csoport, 24. forduló

Zsíros Akadémia Kőbánya–Tatai SE

Budapest, vasárnap, 13 óra.

NB II., Nyugati csoport, rájátszás az 1–5. helyért, 8. forduló

MVM-OSE Lions II.–Dombóvári KKE

Oroszlány, Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok, péntek, 19.10.

Megyei bajnokság, férfi, rájátszás

MVM-OSE Lions U23–Esztergom Falcons

KVSE Kémények–MVM-OSE Spartans

Esztergom Eagles–MVM-OSE Titánok

A mérkőzéseket az oroszlányi Krajnyik „Akác” András Sportcsarnokban rendezik vasárnap, sorrendben 15.00, 16.40 és 18.20 órától.

Asztalitenisz, NB III., vegyes, Közép-dunántúli csoport, 25. forduló

Vértesszőlősi SE–PÉKA SE

Vértesszőlős, vasárnap, 10 óra.

Dág KSE–Veszprémi ASE

Dág, vasárnap, 11 óra.