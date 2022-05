Sokáig szó szerint fej-fej mellett haladt a két gárda. Amíg a Tatabánya Wyszomirski védéseinek köszönhette „előrelépését”, addig a hazaiak a vendégek hibáiból „építkeztek”. Amikor a Bányász megléphettek volna öt-hat góllal, akkor rendre jöttek a bakik. Szünet után sem változott a mérkőzés menete.

A Tatabánya továbbra is jeleskedett a helyzetek elpuskázásában, illetve az eladott labdákban. A Kék Tigrisek sokszor jellemző higgadt, pontos befejezéseknek ezen a meccsen a nyomát sem láthattuk. Ennek ellenére az ötvenedik percig úgy tűnt, összejöhet a hőn áhított győzelem, hiszen a Djukics-csapat többször is négy-öt góllal elhúzott riválisától. A találkozó végkimenetelhez persze az is hozzá tartozik, hogy a hajrában meglehetősen részrehajló volt a bíráskodás is. A játékvezetők pedig csak elvétve „tévedtek” a Bányász javára. Ám a vereség elsődleges oka a Tatabánya halvány produkciója.

Sibalin Jakab edző: - Ötven percig a kezünkben tartottunk egy olyan mérkőzést, amelyet többször is megnyerhettünk volna. A végjátékban pedig már pechesek is voltunk, és néhány érthetetlen ítélettel is szembe kellett néznünk.

Kézilabda NB I., férfi, 24. forduló

Fejér-B.Á.L. Veszprém – Grundfos Tatabánya KC 33-31 (13-15)

Veszprém, 500 néző, vezette: Asztalos B., Szalay Z.

Tatabánya: Wyszomirski – Hornyák B. 4, Ancsin 8, Stojnic 3, Juhász Á. 4 (1),

Zdolik 2, Sunajko 4 (1). Csere: Bartucz (kapus), Urban 2, Usal 1, Bodor, Fekete D.

2, Győri M. 1. Edző: Dragan Djukics.

Az eredmény alakulása, 5.p.: 2-4, 11.p.: 7-6, 16.p.: 7-8, 23.p.: 10-14, 36.p.: 16-

18, 49.p.: 21-25, 55.p.: 27-27.

Kiállítások: 8, illetve 4 perc.

Hétméteresek: 2/1, illetve 2/2.