Ezek a tanulással összefüggő teendők egyébként a csapat egész hetes felkészülésén, az edzések látogatottságán is éreztették hatásukat. Ennek tudatában a tisztes helytállás volt csak elvárható a Gebauer-legénységtől, amelyet hellyel-közzel teljesített is a vendégegyüttes. Bosszankodni azonban annak ellenére is van oka a tatabányaiaknak, hogy a papírforma nem mellettük szólt.

Elég, ha csupán a kihagyott két büntetőt, illetve az elpuskázott lehetőségeket vagy a gyatrán kivitelezett lövéseket említjük. Ennek dacára összességében a vártnál mégis jobb eredményt sikerült elérnie a TVSE-nek.

Gebauer Lajos: – Ötmétereseket nem szabad elhibázni, ez a mostani pedig nem is az első alkalom, amikor két vagy három büntetőt is elrontunk egy meccsen. Ha nem hibázunk, szorosabb lehetett volna az eredmény. Gombos ismét jól mozgott és a 15 éves kapusunk, Borbély is megtette, amit vártunk tőle.

Vízilabda, OB I. B, férfi, 23. forduló

Ybl WPC–Tatabányai Vízmű SE 11-5 (3-0, 5-2, 2-2, 1-1)

Budapest, Komjádi-uszoda, 100 néző, vezette: ifj. Kenéz Gy., Bujka J.

Tatabánya: Szabó II. – Gombos 1, Szenczi, Szőke 2, Várnagy, Végh L., Németh G. Csere: Borbély (kapus), Csányi, Bokros, Németh A., Hlogyik 1, Dubinák 1, Galler. Edző: Gebauer Lajos.

Gól emberelőnyből: 7/4, illetve 8/3.

Gól ötméteresből: 0, illetve 2/0.