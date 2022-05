A két csapat más célokért küzd ebben a szezonban. A vendég martfűi együttes jóval tapasztaltabb és fizikálisan is erősebb pólósokból tevődik össze. Ám ez nem lehet magyarázat egy ilyen végeredményre, különösen, hogy két negyeden keresztül jól tartották magukat a vízművesek. De az igazi tűz már ekkor is hiányzott a teljesítményükből. A helyzeteik jó részét el is puskázták a hazaiak, miközben a vendégek ezt a luxust nem engedték meg maguknak.