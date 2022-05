A szép környezet és az ideális időjárás kedvezett a rajthoz állóknak, de a minden induló számára biztosított egyedi befutóérem is vonzotta a futókat. Ezúttal is a Sprint Futóklub tatai klubházánál volt a versenyközpont, ahol a több mint 150 induló leadhatta a nevezését. 200 méteren, amelyen 10 éves korig lehetett indulni, 17-en álltak rajthoz, míg 7 km-es tókörre 135-en adták le a nevezésüket. 16 felvidéki futó is rajthoz állt.

A szervezők a tatabányai Stop Cukrászda jóvoltából tortával köszöntötték az áprilisban születetteket, emellett a Chio jóvoltából minden induló rágcsálnivalót is kapott. A 70 éven felüliek külön ünnepségen vehették át ajándékaikat. A legidősebb résztvevő az áprilisban 87. évét betöltő gödöllői Sztarenszky Mária volt, aki minden gond nélkül teljesítette a 7 km-t. A szervezők 29 korosztályban 45 kupát és sok különdíjat is kiosztottak.

Eredmények - 7 km, abszolút kategória: 1. Szendrei Zsolt ), 2. Nagy Vilmos (Baj), 3. Nagy Attila (Budapest); női abszolút kategória: 1. Horváth Zoé (Szombathely), 2. dr. Ódor Éva (Wodom SE, Tata), 3. Hajas Bernadett (Honvéd Szondi SE). A legsportosabb család díját a Dunaújvárosból érkező Borbély família nyerte. A legjobb sprintes versenyzők az egyaránt tatabányai Herendi Anikó és Oláh Richárd, a legjobb külföldiek pedig a párkányi Misala Andrea és a Top Run DS versenyzője, Tősér Sándor lettek. Az egyesület legközelebbi versenye a 30. Hegyen-Völgyön futás lesz Tardoson 4 és 12 kilométeres távon, jövő héten szombaton 11 órától.