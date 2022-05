Az utolsó előtti forduló következik a megyei másodosztályban, de a dobogó sorrendje még továbbra is kérdéses. A listavezető Almásfüzitő számára kötelező a győzelem a már biztosan bennmaradó Piliscsév ellen.

A második helyen álló Pilismarótnak viszont sokkal nehezebb dolga lesz, hiszen a negyedik helyen álló Mocsa vendégszeretetét fogja élvezni a hétvégén. A hazaiak még felérhetnek a dobogó legalsó fokára, de a legvalószínűbb forgatókönyv szerint a negyedik helyen végeznek. A dobogó legalsó fokán álló Csolnok a már biztosan kieső Császárhoz utazik. Karcagi Pál csapata ugyan szerdán is pályán volt, de így is kötelező lesz a három pont begyűjtése.

Az ötödik helyre az Ete is odaérhet, ehhez viszont kötelező lenne a győzelem Gyermelyen. A papírforma szerint ez meg is lehet, hiszen a Gyermely utolsó öt meccsét egyaránt elveszítette. Az ötödik helyre pályázik a Kisbér is, azonban itt nem kell izgulni a hétvégén, hiszen a Lábatlan elleni mérkőzésük három pontját 3-0-s összesítéssel a Kisbér kapja. Tét nélküli meccset vív egymással a Bajót és az Ászár, de a Süttő-Bana sem dönt már semmiről. Az Ács és a Tokod összecsapása egy-két helyezést megváltoztathat, de lényegi kérdésekről szintén nem dönt.

Megyei II. osztály, 29. forduló

Május 29., vasárnap, 18.00 óra

Bajóti Szikra SE–Ászár KSE

Süttői SC–Banai KSK

Császári SE–Csolnoki SZSE

Mocsa KSE–Pilismarót SC

Gyermely–Etei SE

Almásfüzitő SC–Piliscsévi SE

Ácsi Kinizsi SC–Tokod SE.

A Kisbéri SSE–Lábatlani ESE-összecsapás 3-0-s összesítéssel a hazai csapat kapta meg.