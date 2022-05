A Lions nagyon jól kezdte a meccset, de 20-10-es vezetés után szinte megbénult a vendégek támadójátéka, a Kecskemét pedig feljött két pontra. Ezt követően is szinte végig az oroszlányiaknál volt az előny, akik azonban nem tudták leszakítani a jól küzdő hazai csapatot. A tarthatatlannak bizonyuló Pollard vezette Kecskemét a negyedik negyed elején 68-64-re fordítottak, ekkor azonban megkezdődött a Mesicek-show: a szlovén védő zsinórban négy hárompontost is elsüllyesztett, majd másfél másodperccel a vége előtt a győztes kosarat is megszerezte. A Lions győzelmével a második helyre jött fel a középházban.

Forray Gábor: – Nehéz ilyenkor okosat mondani, Mesicek a hajrában bedobott négy triplát, és a győztes kosár miatt sem tudom elmarasztalni játékosamat. Aki ezt bedobja, az megérdemli. A mérkőzést nem azzal az energiával kezdtük, amivel szerettük volna, utána visszajöttünk, de addigra az OSE elkapott egy jó ritmust. Fej-fej mellett haladtunk, végül a szerencsésebb csapat nyert, de sokat is tett ezért a Lions.

Sebastjan Krasovec: – Nagyon nehéz győzelem volt ez, de tudtuk, hogy egy jól szervezett csapathoz megyünk. Felkészültünk belőlük, de Pollardot nem tudtuk tartani, szerencsére a végén Mesicek megmentett bennünket. Fontos győzelem volt, mert így teljesen nyílt maradt a rájátszásért zajló küzdelem.

NB I. A, középszakasz, középház, 7. forduló

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–MVM-OSE Lions 78-80 (18-22, 18-13, 19-25, 23-20)

Kecskemét, Messzi István Sportcsarnok, vezette: Kapitány G., Goda L., Györfy R.

Kecskemét: Pollard 27/3, Ivkovics, Milutinovics 10/3, Klobucar 7, Karahodzsics 6. Csere: Dramicsanin 21/6, Wittmann 5/3, Kiss 2, Kucsera. Vezetőedző: Forray Gábor.

Oroszlány: Ihring 19/9, Mesicek 25/12, Calhoun 8/6, Carev 5/3, Burns 10. Csere: Garamvölgyi 2, Parrish 6/6, Ruják 5/3, Dorogi, Mucza. Vezetőedző: Sebastjan Krasovec.

Az eredmény alakulása: 1. perc: 0-6, 3. p.: 2-14, 6. p.: 10-20, 10. p.: 18-20, 13. p.: 22-22, 14. p.: 22-28, 18. p.: 29-35, 22. p.: 36-40, 27. p.: 43-49, 30. p.: 53-52, 33. p.: 61-62, 38. p.: 68-64, 39. p.: 74-75.