Ebből az alkalomból kérdeztük Lamatsch Jánost, a megyei Sprint Futóklub elnökét, az esemény szervezőjét a múltról, a kezdetekről. 1993-ban Mikolasek Sándor – aki egyebek mellett a megyei önkormányzatnál főjegy­zőként is dolgozott – volt az ötletgazda. Anno, Morav­csik Mária polgármester is kiállt a terv mellett. Az első ízben kiírt futóversenyen 250-en teljesítették a Vértestolna–Tarján–Héreg útvonalon a 14,2 km-es távot.

A hagyományteremtés sikerét az idő igazolta, hiszen 2022-ben is 120-an indultak. Egyébként János az egyetlen, aki mind a 30 alkalommal lefutotta a távot. A verseny történetében volt olyan is, hogy Héregnél az erdőn vágtak át, és az élmezőnyt egy trombitás az „Il silenzió”-val fogadta a hegygerincen. Eddig a nevezők, résztvevők számát tekintve a csúcs 470 volt. Előfordult olyan is, hogy a nagy hőségtől megolvadt aszfalton kellett „szaladni”, és az abszolút kategória győztese a tardosi patakban fekve pihente ki a fáradalmait. A Hegyen-völgyön unikális a hasonló rendezvények sorában, hiszen az abszolút kategórián kívül már a kezdetektől fogva minden korcsoportot díjaznak. A legkisebbek – 10 éves korig – 200 m-en mérik össze a gyorsaságukat. A 10 év felettiek a rövid (4 km) és a hosszú (12 km) táv között választhatnak.

Tardoson az önkormányzat mellett, amely megemelte az eseményre szánt támogatás összegét, Budai Attila és Varga Gábor is szponzorálta a versenyt.

Legidősebbként a 87 éves Sztarenszky Tiborné (Gödöllő) is lefutotta a 4 kilométeres távot. Idén az abszolút kategóriában, 4 km-en a hölgyek között Varga Borbála Anna (Tardosi Hegylakók SE) második, míg a tatabányai Barta Csilla 3. lett. A férfiaknál a tatabányai Szendrei Zsolt végzett az élen. A hosszabbik távon az etei Zédely Roland ért be másodikként a célba. Végül, de nem utolsósorban a tardosi – korosztályos – érmesek a következők lettek: 1. Varga Borbála; 2. Chme­lovics Zsuzsa; 3. Radobiczki Mirjam, illetve 1. Varga Bernát; 3. Radobiczki Emilián és 3. Csapucha László.