Az oroszlányi felnőtt férfikosárlabda-csapat három éve jutott vissza a legmagasabb osztályba, ahol (a 2019-20-as, a koronavírus-járvány miatt az alapszakasz közben félbeszakított és törölt szezont követően) második nekifutásra kiharcolta a részvételt a rájátszásban, márpedig erre 32 éve volt példa utoljára. Ráadásul 1990-ben, néhány nappal a play-off előtt az akkor Oroszlányi Bányász néven futó egyesület visszalépett a bajnokságtól, mivel a szövetség nem engedte tovább játszani az általa nem megfelelőnek tartott csarnokában. Vagyis 33 esztendő után játszhat ismét a bajnoki címről döntő rájátszásban az Oroszlány, akkor pedig ezüst­éremig jutott a csapat...

Sebastjan Krasovec vezetőedző együttese remek középszakaszbeli teljesítményének köszönhetően (a Lions a 10. helyről indulva, a középházban 7-1-es mérleget produkálva) a hatodik helyen jutott a legjobb nyolc közé, ahol a felsőházi rájátszást a harmadik helyen záró Körmend lesz az ellenfele. Az MVM-OSE nagyszerű formában van, előző öt mérkőzését egyaránt megnyerte (legutóbb múlt héten szerdán, Szegeden győzött 85-79-re, véglegesítve ezzel a középházi győzelmet és a hatodik helyezést), míg a Körmend a bajnok és a középszakasz után az élen végző Falco elleni 85-72-es sikerrel zárta felsőházat.

Bár a három nyert meccsig tartó párharc esélyese inkább a vasi alakulat, az oroszlányiak formáját elnézve ez a párharc a legkevésbé sem nevezhető lefutottnak. Az Oroszlánynak ráadásul van miért törlesztenie: amióta ugyanis visszajutott az élvonalba, egyedül a Körmendet nem tudta legyőzni az NB I. A aktuális mezőnyéből...

Ebben a szezonban az alapszakasz második fordulójában találkozott először egymással a két csapat, akkor Oroszlányon 78-72-es körmendi győzelem született, míg az idegenbeli visszavágón 77-65-re nyertek a vasi piros-feketék.

– Szerdán megkezdjük szereplésünket a rájátszásban, ahol az elmúlt évek egyik legjobb magyar csapata lesz az ellenfelünk. Biztos vagyok benne, hogy kemény, a szurkolók számára is izgalmakkal teli sorozat elé nézünk, a hangulat minden bizonnyal itthon és idegenben is elképesztő lesz – nyilatkozta a párharccal és a két, országos szinten is kiemelkedő szurkolótáborral kapcsolatban Sebastjan Krasovec.

Kosárlabda, NB I. A, férfi, rájátszás, negyeddöntő, 1. mérkőzés

Egis Körmend–MVM-OSE Lions

Körmend, szerda, 18 óra.