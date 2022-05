– Tudtuk, hogy az M-Ringen megrendezett futamon a kaotikus időjárás is segített az erősebb autók ellen abban, hogy olyan jó eredményt érjünk el – jegyezte meg Ildikó és Kitti édesapja, Hernádi László, a kiváló autóversenyző. – A Kakucsringen szép napos idő várt minket, így teljesítettük az első tréninget, majd az első versenyfutamot.

A Hernádi testvérek közül Ildikó állt elsőként rajthoz és a negyedik legjobb időt sikerült autóznia, míg Kitti ötödikként ért célba. Az érzékelhető volt, hogy a száraz pályán az erősebb autókkal és a jóval tapasztaltabb versenytársakkal szemben a Hernádi-lányoknak csekély a győzelmi esélyük, de mivel nekik ez még csak a második szezonjuk, számukra a pontszerzés is jó eredménynek számít.

– A második és a harmadik futamban Ildikó és Kitti is tovább javított idején, és ami még ennél is fontosabb, mind a ketten bójahiba nélkül teljesítettek – emlékezett vissza Hernádi László. – Ildikó az utolsó körben lévő hibátlan autózásával felkapaszkodott a dobogó harmadik fokára. Még Kittinek is sikerült két perc alatt teljesítenie az utolsó futamot, ezzel megszerezte a pontszerző ötödik helyet. Ildikó zsinórban másodjára állhatott dobogóra bajnoki futamon.

Három hét múlva a Hungaroringen folytatódik a szlalombajnokság, ahol az eddig is 120 tagú mezőny nemzetközi ellenfelekkel bővül, mivel az a verseny a Szlalom Közép-Európa Bajnoki Futamba is beleszámít. Ez azt jelenti, hogy a Hungaroringen ismét három Hernádi áll majd rajthoz, mivel Hernádi László is indul. Lászlónak egyébként a hétvégén elkezdődik a nemzetközi sorozata Horvátországban, Makarskán.