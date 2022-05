Jó formában és jó sorozatban van a hazai együttes, igaz, ez a vendég kék-fehérekről is elmondható. Ennek ellenére Komlón szinte egyik gárda sem mehet biztosra, ezt erősítette meg Sibalin Jakab edző, Djukics mester jobbkeze is.

– Ezen a pályán mindenki megszenved a sikerért. Miután helyezésben is reális esélye van a komlóiaknak az előrelépésre, így nagyon kemény összecsapásra számíthatunk. Arról nem is szólva, hogy akár az európai kupaporondra is kijuthat még mostani vendéglátónk. Nagyon bízom benne, hogy ehhez nem mi segítjük hozzá őket.

A szakember kiemelte, hogy a hosszabb szünet után csak a Csurgó elleni találkozó második félidejére állt össze igazán a Djukics-csapat. Az a teljesítmény akár a komlói sikert is megalapozhatja.

– Nem győzöm hangsúlyozni, mennyire kiemelt fontosságú mérkőzés vár ránk – hangsúlyozta Sibalin Jakab. – Élet-halál harcra lehet számítani a Bányász-rangadón, hiszen mi nem veszíthetünk pontot, ha el akarjuk érni céljainkat. Márpedig el akarjuk, azaz meg szeretnénk szerezni a negyedik helyet.

Nincs könnyű helyzetben azonban a Tatabánya, az összeállításukban sok a kérdőjel. Stojnic a derekát, Bodor és Fotache pedig a térdét fájlalja. Tóthnak a talpa sérült, míg Győri a fájós hátával bajlódik. Azaz korántsem a legjobb előjelekkel vág neki a komlói kiruccanásnak a Tatabánya.

Kézilabda NB I., férfi, 23. forduló

Komló–Grundfos Tatabánya KC

Komlói Sportközpont, szombat, 18 óra.