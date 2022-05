Az esemény kezdetén Thoma Ágnes igazgató köszöntötte a vendégeket, és a résztvevő iskolákat. A bozsikosok mellett a petőfisek, a Jókai-gimisek, a monostori iskolások és az észak-komáromi Jókai-alapiskolások vettek részt a megmérettetésen. Az intézmény vezetője elmondta, a Játsszunk olimpiát!

– Szőnyi pentatlon története 27 évvel ezelőtt kezdődött. 1995. április 28-án kaptak először meghívást a sportolni vágyó fiatalok Szőnybe, az olimpiai játékokra. Balaton Sándor és idősebb Galambos Tamás intézményünk korábbi tanárai, valamint Kovács László, iskolánk egykori igazgatója az olimpiai eszme népszerűsítése, a rendszeres testmozgás megkedveltetése és nem utolsósorban a sportbarátságok ápolása, erősítése érdekében álmodták meg a pentatlont – fogalmazott.

Forrás: Körtvélyfáy Dina / 24 Óra

Felidézte, az első pentatlonon a legeredményesebb csapat cím a házigazdáké lett, amelyet azóta sok érem, boldog pillanat követett. A nap folyamán a pentatlon eredménytáblázatot is meg lehetett tekinteni, amelyen a mostani diákok akár a szüleiket is megtalálhatták. Arra is kitért, a verseny egyik megálmodójának, Balaton Sándornak korai halála nagy veszteség az iskola számára. A rendezvényen részt vett fia, ifjabb Balaton Sándor és két gyermeke, Szofi és András. Balaton Sándorról emlékkupát is elneveztek, amelyet a legeredményesebb csapat vehetett át a nap végén.

A megnyitót követően zászlófelvonás következett, majd az olimpiai lángot is meggyújtották. Ezt követően kezdődtek meg a versenyek, a 600 méteres futás, a súlylökés, a távolugrás, a sportlövészet és az asztalitenisz.

Forrás: Körtvélyfáy Dina / 24 Óra

Az első helyeken az alábbi tanulók végeztek. 600 méteres síkfutás: Laposa Kitti (koppánymonostori iskola), Schönfeld Rudolf (Bozsik). Súlylökés: Seregi Anna (Bozsik), Sebestyén Marcell (Bozsik). Távolugrás: Kopócs Tifani (Petőfi), Petrák Dávid (Jókai-gimnázium). Asztalitenisz: Farkas Bianka (Petőfi), Kurucz Dávid (Jókai-alapiskola). Lövészet: Cseszka Gabriella (Petőfi), Mlinkovics Máté (Bozsik). A csapatversenyen végül a Bozsik-iskola végzett az első helyen. A petőfisek is ugyanannyi pontot szereztek, mint a házigazdák, ám ők kevesebb aranyérmet szereztek. A harmadik helyen a Jókai Mór Gimnázium zárt. A Balaton Sándor- emlékkupát ebben az esztendőben a Bozsik csapata nyerte.