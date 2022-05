A rájátszás felsőházának harmadik, alsóházának negyedik fordulója következik. Előbbiben nagyon jól hangzik a Zsámbék–Nyergesújfalu összecsapás, rövid időn belül ez a harmadik. Nemrégiben az alapszakasz végén a Zsámbék Nyergesen ünnepelte a bajnoki címét, aztán most szerdán a Nyerges Zsámbékon jutott tovább a kupában büntetőkkel.

Ami a mostani bajnokit illeti, tétje csak a vendégek számára van, hiszen Darabos Gábor csapata a dobogóra hajt, a Zsámbék pedig már az osztályozóra készül, de ettől függetlenül a hazaiak nem fogják olcsón adni a bőrüket, hiszen eddig minden meccsüket megnyerték a rájátszásban. Szinte ugyanez a helyzet a forduló rangadóján, a Koppánymonostor–Kecskéd összecsapáson is. Annyi, hogy itt a Koppánymonostor az ezüstérmet biztosította be, míg a Kecskéd szintén a dobogóért harcol, jelenleg ott is áll. A hazaiak azonban szeretnének visszavágni a Kecskédnek, így biztosan pikáns lesz ez a párharc is.

A Kecskéd emlékezetes meccsen verte 5-0-ra nemrégiben a monostoriakat, viszont a rájátszásban még nem sikerült pontot szerezni. A pikáns jelző igaz a Sárisáp–Tata ­meccsre is. Mivel a dobogó legalsó fokáért még négy csapat küzd, így kikerülhetetlen, hogy ebből kettő egymás ellen meccseljen. Itt most ez lesz a helyzet, hiszen a két együttes között egy pont a különbség. A két csapat az alapszakaszban kétszer összecsapott, mindkét alkalommal a hazai csapat győzött. Ami a formát illeti, a Tata csak egy pontot gyűjtött eddig, míg a Sárisáp hármat, így az előző forduló után helyet is cserélt a két együttes, de egy tatai sikerrel ez visszarendeződhet.

Az alsóházban inkább a felszabadultság lehet a fő hívószó, hiszen tétje már nincs. A Környe–Vértesszőlős találkozó az előző körből elmaradt, így azt pénteken pótolták. Ezt követően viszont a Vértesszőlős vasárnap is pályán lesz, méghozzá a Bábolna ellen. A hazai csapat már nem érheti be a vendégegyüttest, ellenben a Bábolna még megelőzheti a Tátot a tabellán egy győzelemmel.

Ehhez persze a Tátnak is lesz egy-két szava, amely Esztergomba látogat északi derbire. Itt is a vendégek gyűjtöttek eddig több pontot, ettől függetlenül háromesélyes ez a párharc is. Az alapszakaszban kétszer meccseltek, mindkétszer a hazai együttes győzött, a rájátszásban viszont a Tát kettőből két sikerrel nyitott. A Vértessomló a sereghajtó Nagyigmándot fogadja majd. A hazaiak jól kezdték a rájátszást, így mindenképpen esélyesei a találkozónak.

A pontkülönbségről nem is nagyon érdemes beszélni, hiszen amíg a hazaiak 28, addig a vendégek 1 pontot szereztek. A szabadnapos a Környei SE lesz. A felsőházban ezen fordulót követően még két kör lesz, míg az alsóházban három, így ott a következő szerdán is mérkőzések lesznek.

Megyei I. osztály, rájátszás, felsőház, 3. forduló

Május 15., vasárnap, 15 óra

Zsámbéki SK–Nyergesújfalu SE

Bodó László, a Zsámbék vezetőedzője: – Szerdán nagy csalódás volt a kupamérkőzés. Egy olyan meccset vesztettünk el, amit többször megnyerhettünk volna, a büntetőpárbajban elbuktunk. Nagyon el volt keseredve a csapatom. Hétvégén újra a Nyergesújfalu látogat hozzánk, megpróbáljuk ugyanolyan komolyan venni a mérkőzést, ahogy tettük szerdán is. Meglátjuk, ez mire lesz elég. Hosszú menetelésen vagyunk túl, fáradtak a játékosok, és nekünk már gondolkodni kell az osztályozóra is, hiszen az lesz a két legfontosabb mérkőzésünk.

Koppánymonostori SE–Wati-Kecskéd KSK

Pintér László, a Koppánymonostor vezetőedzője: – A legutóbbi Kecskéd elleni mérkőzésünk katasztrofálisan sikerült. Most lesz lehetőségünk visszavágni azért a vereségért.

Sárisápi BSE–Tatai AC

Csapó Károly, a Sárisáp vezetőedzője: – Múltheti győzelmünk csak akkor ér valamit, ha ezt a hétvégén meg tudjuk ismételni. Kemény, szoros meccseket szoktunk játszani a Tatával. Bízunk magunkban, és bízunk abban, hogy győztesen kerülünk ki a párharcból.

Megyei I. osztály, rájátszás, alsóház, 4. forduló

Vértesszőlősi SE–Bábolnai SE

Tokaji Zsolt, a Vértesszőlős vezetőedzője: – Megterhelő hétvégének nézünk elébe, bízunk benne, hogy jól jövünk ki az erőltetett menetből.

FC Esztergom–DG Tát SE

Spóner József, az Esztergom vezetőedzője: – Szeretnénk bebizonyítani, hogy értékes csapatunk van.

Vértessomlói KSK–Nagyigmándi KSK

Kovács Sándor, a Vértessomló játékos-edzője: – Utóbbi időben jobb formánkat mutattuk, de múlt héten volt egy kis kilengésünk. Ezt a botlást vasárnap hazai pályán javítani szeretnénk!

A találkozók minden pályán egységesen 15 órakor kezdődnek.