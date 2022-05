Kosárlabda, NB I. A, férfi, rájátszás, negyeddöntő, 4. mérkőzés

MVM-OSE Lions–Egis Körmend 72-86 (15-24, 16-15, 14-24, 27-23)

Oroszlány, Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok, 1300 néző, vezette: Praksch P. Á., Dr. Mészáros B., Tőzsér D.

Oroszlány: Ihring 15, Calhoun 22/9, Carev 10, Parrish 4/3, Molnár 10. Csere: Dorogi 4, Ruják 3, Tóth 4. Edző: Sebastjan Krasovec

Körmend: Stokes 5/3, White 11/9, Martinez 2, Szavics 23/15, Gordon 10. Csere: Ferencz 17/9, Takács 2, Durázi 6/3, Kenéz, Krivacsevics 7, Doktor 3/3, Kiss. Edző: Andonisz Konsztandinidisz.

Az eredmény alakulása: 2. perc: 0-7, 5. p: 2-12, 7. p: 9-22, 12. p.: 17-28, 15. p: 25-30, 17. p: 26-35, 21. p: 31-45, 27. p: 36-59, 32. p: 51-63, 34. p.: 55-74, 36. p.: 64-76, 39. p.: 64-85.

Kiállítva: White (Körmend, 31.).

Andonisz Konsztandinidisz: – A párharc első mérkőzésén kaptunk ki a legsimábban otthon, amióta Körmenden dolgozom. Ezt követően azonban felébredtünk és teljesen más csapatként harcoltuk ki a továbbjutást. A csapatom mellett az oroszlányi klubnak is gratulálok a szervezettségért, a hazai mérkőzéseiken tapasztalható remek hangulatért és a csapat teljesítményéért is.

Sebastjan Krasovec: – Gratulálok a Körmendnek a továbbjutáshoz és a csapatomnak is az egész bajnokságban nyújtott teljesítményéhez. Nem volt könnyű szezonunk, sok sérülés hátráltatott minket, voltunk fent és lent is. Köszönetet mondok játékosaimnak, köztük Milos Miliszavljevicsnek és Jordan Mincsevnek is, akik sérülés miatt nem lehettek végig velünk, Fodor Ármin másodedzőnek, Luka Steblaj erőnléti edzőnek, a klubvezetésnek, a klub dolgozóinak és a szurkolótáborunknak is. Érdekes négy évet töltöttem Oroszlányon, de végül jobb pozícióban hagyom itt a klubot, mint ahogy átvettem, hiszen a B-csoportból indulva az élvonal rájátszásáig jutottunk.

A négy győzelemig tartó párharc végeredménye: 3-1 a Körmend javára.