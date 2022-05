A megyei első osztály alsóházában eggyel több csapat van, mint a felsőházban, így eggyel több forduló is rendeznek, amit ma tartanak. 18 órától az alsóház vezetője, a Bábolna Vértessomlón játszik. A két csapat az alapszakaszban jó meccseket vívott, az egyik 4-4-el ért véget, a másik találkozón 5-1-re nyert a Bábolna, így meglepő lenne, ha például gól nélküli döntetlennel érne véget a mostani találkozó. Sok tétje egyébként nincs a mérkőzésnek, ráadásul tizenhárom pontnyi a differencia a Bábolna javára. A rájátszást egyébként mindkét együttes győzelemmel kezdte, a Bábolna a Nagyigmándot, a Vértessomló a Környét verte a nyitányon.

Ugyanekkor kezd majd a hétvégén szabadnapos Tát Nagyigmándon. Ez lehet talán a szerdai játéknap legegyértelműbb mérkőzése, hiszen az újonc Tát 35 ponttal áll, míg a sereghajtó Nagyigmánd egyet gyűjtött eddig, és elég kevés rá az esély, hogy ez a bajnokság végéig változzon. Legutóbb a vezetőedzőjük is beszállt játszani, úgy voltak meg tizenegyen. A két csapat az alapszakaszban csak egyszer találkozott, a táti mérkőzésre nem tudott kiállni a Nagyigmánd, otthon pedig 5-0-ra kapott ki. A Tát még harcban lehet a Bábolnával az alsóház legjobb helyezéséért.

19 órakor veszi majd kezdetét az Esztergom–Környe párharc, itt mindössze öt pont a különbség a vendégek javára. Ami a formát illeti: az Esztergom és a Környe is vereséggel kezdett, ráadásul mindketten három gólt kaptak. A szezonbeli párharcokon a Környe hat pontot szerzett eddig az Esztergom ellen, ősszel 4-1-re, tavasszal 2-0-ra győzött Gulyás Tamás alakulata.

Megyei I. osztály, rájátszás, alsóház, 2. forduló

Szerda, 18 óra

Nagyigmándi KSK–DG Tát SE, Vértessomlói KSK–Bábolnai SE

19 óra

FC Esztergom–Környe SE

Nem csak a megyei első osztályban, hanem az NB III-ban is pályára lépnek csapataink szerdán. A Komáromra igen fontos mérkőzés vár a fővárosban, hiszen a tabellán a hozzá legközelebb álló csapat lesz az ellenfele a Kelen személyében. A KVSE a 17. pozícióban van, a fővárosi zöld-fehérek pedig a 16. helyen állnak, és három pont az előnyük a Komárom előtt. Az előző fordulóban mindkét együttes döntetlent játszott. Amennyiben a Komárom saját kezébe akarja venni a bennmaradás sorsát, úgy kötelező a győznie, bár egy kis szerencsével a 17. hely is bennmaradást érhet. Legutóbb október utolsó napján csatázott egymással a két gárda, akkor Bozsik Péter csapata hazai pályán 2-0-ra győzött, alighanem most is elfogadnák ezt a végeredményt. Ami a formát illeti, a Kelen már kilenc mérkőzés óta nyeretlen, a Komáromnál ez a szám „csak” öt.

A nyolcadik pozícióban álló Tatabánya 19 órakor fogadja a Zalaegerszeg 13. helyen álló második csapatát. Mivel NB I.-es forduló is lesz, ahol a zalaiak nagycsapata a Ferencvároshoz utazik, így nem várható sok visszajátszó. Bekő Balázs csapata három meccse nyeretlen, a zalai kék-fehérek viszont sikerrel vették az utolsó két forduló jelentette akadályt. A két gárda között nyolc pont a differencia, de a bajnokság ezen szakaszában már egyik csapat sem érhet el semmi különösebb eredményt. Ősszel 2-1-re tudott győzni a Tatabánya.

NB III., Nyugati csoport, 34. forduló

Szerda, 13 óra

Kelen SC–Komárom VSE

19 óra

Tatabányai SC–ZTE FC II.