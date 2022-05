A megyei első osztály hétvégéjén elég jó volt a gólátlag, hiszen több nagyarányú győzelem is született. A felsőház 3. fordulójában a már bajnok Zsámbék hazai közönség előtt 7-0-ra verte a Nyergesújfalut. Egyik csapat sem a legerősebb kezdőjével lépett pályára a találkozón. A hazaiak fűtötte a visszavágás vágya, hiszen szerdán 1-1-es döntetlen után büntetőkkel a Nyergesújfalu jutott a Megyei Kupa döntőjébe. Ez meg is látszott, hiszen végül 7-0 lett a végeredmény. A vendégek a dobogóért harcolnak, de azt nem ezen a mérkőzésen kell kiharcolniuk, hanem a következő kettőn, ahol közvetlen riválisok ellen játszanak majd.

A Koppánymonostor is már biztos ezüstéremmel a zsebben lépett pályára a Kecskéd ellen. A helyzet itt is ugyanaz, a vendégek még mennek a harmadik helyért, azonban a Linczmaier-legénység még nem szerzett pontot a rájátszásban. Ez most is így volt, a Koppánymonostor jó és felszabadult játékkal 6-1-re győzött, ezzel visszavágva a Kecskédnek az alapszakaszban elszenvedett 5-0-s vereségért. A rájátszást még a hatodik helyen kezdte, a fordulót követően pedig már a harmadik helyen áll a Csapó Károly által vezetett Sárisáp. Az előző fordulóban hatpontos derbit nyert a csapat, és ezt most vasárnap is megismételte. Az első egy óra még szoros volt, viszont ezt követően a Sárisáp háromszor is mattolta Csákány-kapust, így a Sárisáp simán győzött.

Az alsóházban is potyogtak a gólok, a legjobban a Vértessomló igyekezett javítani a gólátlagot. Egy tucatszor volt eredményes a csapat a sereghajtó Nagyigmánd ellen, Darabos János és Pető Dániel is mesterhármast szerzett az összecsapáson. A Vértesszőlős kissé fáradtan lépett pályára vasárnap, hiszen pénteken is játszott, méghozzá Környén, ott 4-1-re kikapott. Ennek ellenére hazai közönség előtt két pontrúgással legyőzte a Bábolnát, mindkétszer Polyák Ferenc volt eredményes. Az északi derbi fordulatos volt, az Esztergom kétszer is egalizált a Tát ellen, azonban harmadszor már nem tudott, mivel Koller Tamás a 90. percben volt eredményes. Ezzel a Tát négy ponttal vezet a Bábolna előtt az alsóházban úgy, hogy egyel kevesebbet is játszott.

Megyei I. osztály, rájátszás, felsőház, 3. forduló

Zsámbéki SK-Nyergesújfalu SE 7-0 (2-0)

Zsámbék, vezette: Linn K. (Frank V. L., Kurali Z.)

Zsámbék: Bartos – György, Orosházi, Sugár B., Áprily (Mártonfi, 57.), Kósa Szilágyi, Terplán (Tugyi, 80.), Szlovák (Lőrinczy, 67.), Homoki (Pál, 65.), Bedő (Sugár S., 57.), Marticsek. Vezetőedző: Bodó László.

Nyergesújfalu: Borsiczky – Kozák (Fábián, 72.), Tóth (Petrovics, 78.), Vass (Barabás, 68.), Vida, Pálfi (Simon, 46.), Hamza, Mann (Jakobi, 55.), Antal, Máté-Kovács, Molnár A. Vezetőedző: Darabos Gábor.

Gólszerzők: Áprily (31., 34.), Bedő (50.), Mártonfi (78., 82.), Sugár S. (88.), Marticsek (89.)

Jók: mindenki, illetve senki.

Bodó László: - Felszabadult, éles, remek futballal teljesen megérdemelten tartottuk itthon a három pontot. Óriási gratuláció a csapatnak.

Darabos Gábor: - Vannak ilyen napok. Szerdán kifociztuk magunkat, ma pedig ennyire voltunk képesek. Továbbra is büszke vagyok csapatomra. Megígérem, hogy az utolsó két fordulóra összeszedjük magunkat, hiszen dobogóra akarunk kerülni.

Koppánymonostori SE-Wati-Kecskéd KSK 6-1 (4-1)

Koppánymonostor, vezette: Hegedüs R. (Vojvoda M., Kun P. A.)

Koppánymonostor: Vicena – Egyed, Hegedüs (Valkó G., 69.), Fodor, Csapó (Simonka, 69.), Sallai, Valkó M. (Bilkó, 71.), Dávid (Kalla, 60.), Dombi (Sinkó, 59.), Alasztics, Tímár. Vezetőedző: Pintér László.

Kecskéd: Grósz – Neckernusz, Gyenes, Greskó (Simon, 22.), Schmidt G. (Vadkerti, 54.), Neukunft, Berki, Tomayer, Raffai, Dikasz, Harsányi (Czékmány, 54.). Vezetőedző: Linczmaier László.

Gólszerzők: Valkó M. (15.), Fodor (22., 66.), Dombi (42.), Sinkó (65.), Egyed (89.), illetve Raffai (40.)

Jók: mindenki, illetve Berki.

Pintér László: - Gratulálok a csapatnak, a mai napon nagyon szép játékot mutatott be.

Linczmaier László: - Gratulálok a Monostornak! Ebben az összetételünkben és állapotunkban ez a realitás. Nehéz úgy a dobogóért küzdeni, hogy a fél csapat végigküzdi a szombati ifit, vasárnap pedig álljon helyt egy sokkal jobb állományú ellenfél otthonában. Ráadásul ma újabb embert vesztettünk, így lehet tovább foltozni a lyukakat.

Sárisápi BSE-Tatai AC 4-0 (1-0)

Sárisáp, vezette: Katona B. M. (Marosi M., Lovas G.)

Sárisáp: Sándor G. – Zicsi, Farkas, Szenes, Manga (Csapó, 83.), Sándor P. (Varga, 76.), Karcagi, Manger (Jurásek Zs., 83.), Szoboszlai, Budaházi, Válent (Jurásek J., 68.). Vezetőedző: Csapó Károly.

Tata: Csákány – Szűcs (Nagy, 72.), Felső, Suhai, Zuggó, Dragonya (Koronczi, 66.), Lázár, Mészáros, Bogár (Kovács, 85.), Visnyovszki, Hauzer. Vezetőedző: Wéber Roland.

Gólszerzők: Farkas (12.), Karcagi (66.), Manger (71.), Szenes (75.)

Jók: Válent, Zicsi, Karcagi, illetve senki.

Csapó Károly: - Az első félidő aránylag kiegyenlített játékot hozott, a szünet után viszont már domináltunk, így teljesen megérdemelt a győzelmünk. Le a kalappal a srácok előtt, nagyon sokat

Wéber Roland: - A mai napon nem voltunk önmagunk. Játszottunk, támadgattunk, labdát birtokoltunk és gólokat kaptunk. A kreativitás hiányzott a támadójátékunkból. Az utolsó két bajnokira fel kell szívni magunkat, mert ennél azért jobb csapat vagyunk.

Megyei I. osztály, rájátszás, alsóház, 4. forduló

Vértesszőlősi SE-Bábolnai SE 2-0 (1-0)

Vértesszőlős, vezette: Kreitl T. (Hegedüs P., Szabó B.)

Vértesszőlős: Kovács – Wieszt, Németh, Polyák, Szőke (Magyarics, 88.), Bogdár (Lakatos, 90.), Jónás, Juhász (Ganyi, 66.), Nagy, Bencsik, Szalczinger (Ratimorszky, 86.). Vezetőedző: Tokaji Zsolt.

Bábolna: Szabó – Varga, Takács K., Kalamár, Papp (Takács B., 83.), Soha (Hajnal K., 74.), Szendi, Németh, Bognár, Lanzendorfen (Hajnal P., 74.), Végh. Vezetőedző: Józsa Péter.

Gólszerző: Polyák (41., 66.)

Jók: Polyák, Bogdár, Szőke, Jónás, illetve Szendi, Kalamár.

Tokaji Zsolt: - A csapat ma megmutatta az akaraterejét, megérdemelt győzelmet arattunk.

Józsa Péter: - Eddig a hetedik hely is lőtávolon belül volt, de most arra kell koncentrálnunk, hogy legalább a nyolcadikak legyünk.

FC Esztergom-DG Tát SE 2-3 (1-2)

Esztergom, vezette: Drabon B. (Derecskei B., Erdélyi D.)

Esztergom: Órai – Bugjó (Faragó M., 60.), Faragó B., Galacs (Krausz, 60.), Molnár (Varga, 73.), Bereczki (Pásztor, 46.), Bogárdi (Spáth, 46.), Heller, Ódor, Klátyik, Haás. Vezetőedző: Spóner József.

Tát: Koller F. – Rábl, Varga, Tirpák, Dékány, Koller T., Jámbor, Tillman, Zoltai (Budavári, 68.), Páldi, Chrompota. Vezetőedző: Szabó Attila.

Gólszerzők: Klátyik (30.), Molnár (71.), illetve Koller T. (4., 90.), Dékány (39.)

Jók: Órai, Klátyik, Ódor, Heller, illetve mindenki.

Spóner József: - Egy fordulatos, küzdelmes mérkőzést játszottunk a Tát csapata ellen. Gratulálunk nekik a győzelemhez. 2-2-nél tizenegyest hibáztunk, majd „ha nem adsz, akkor kapsz”- elv alapján az ellenfelünk eldöntötte a mérkőzést.

Szabó Attila: - Igazi érzelmi hullámvasúton ültünk ezen a mérkőzésén. Első félidő egyértelműen a miénk volt, ott lőhettünk volna több gólt is. Második félidőben ellenfelünk jól cserélt és próbálták maguk felé billenteni a mérkőzést. Kihagytunk egy büntetőt is, de ebből is fel tudtunk állni. Igazi ki-ki meccs volt, mind a 2 csapat nyerni akart. Nekünk sikerült. Büszke vagyok a fiúkra!

Vértessomlói KSK-Nagyigmándi KSK 13-0 (5-0)

Vértessomló, vezette: Szeibert P. (Hartdégen Zs., Jászberényi M.)

Vértessomló: Ujszászi – Varga, Erdei (Egri, 67.), Koller, Kacz, Pető, Batin (Plotár, 55.), Földi (Bátorfi, 46.), Darabos, Kovács S. (Somodi, 63.), Petőcz (Dobbelaere, 73.). Játékos-edző: Kovács Sándor.

Nagyigmánd: Kuti Horváth – Trescsik, Nádolszky, Bercsi, Szalai, Torma, Glázer, Varga, Járóka, Fülöp, Pálmási. Játékos-edző: Járóka Mátyás.

Gólszerzők: Batin (3., büntetőből), Pető (17., 24., 90.), Darabos (19., 62., 89.), Kovács S. (35.), Koller (48.), Plotár (57., 68.), Varga (69.), Egri (78.)

Jók: mindenki, illetve senki.

Kovács Sándor: - Gratulálok a csapatnak. Megérdemelt a fölényes győzelem. A büntetőket pedig gyakoroljuk továbbra is.

Járóka Mátyás: - Nehéz bármit mondani a mai után! Talán nem is lehet… Nem azzal van a baj, hogy 11-en voltunk, hanem hogy ebből a 11-ből 4-5 akart futballozni! Akarat és alázat nélkül pedig elég nehéz…. De megyünk tovább, és csináljuk. Gratulálok a Somlónak.

Az előző hétvégén félbeszakadt, pénteken pótolt mérkőzésen:

Környe SE-Vértesszőlősi SE 4-1 (0-1)

Gólszerzők: Patyi (65.), Horváth J. (71.), Szabó K. (89., 95.), illetve Polyák (11.)