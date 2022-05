Rendkívül szorosan alakul a bajnokság középháza: a listavezető Kaposvár mérlege jelenleg 16-15, az Oroszlány, a Kecskemét és a Szeged egyaránt 16-16-tal, míg a leszakadó Debrecen 13-18-cal áll (a Debrecen–Kecskemét-mérkőzés lapzártánk után ért véget). Hogy ez így alakuljon, ahhoz természetesen kellett a két hétvégi vendégsiker is: a Szeged 96-88-ra győzött Kaposváron, míg az Oroszlány 80-78-ra Kecskeméten. A középház első három helyezettje jut be a rájátszásba a felsőházban szereplő öt együttes mellé, vagyis a hátralévő három fordulóban késhegyre menő harc várható az élen álló négyes tagjai között (az időközben két légiósától is megváló, a fiataljaira építő Debrecen gyakorlatilag már elszállt).

Minden mérkőzésnek kiemelt jelentősége van tehát az első három közé kerülés szempontjából. Bár az MVM-OSE a középház harmadik körében 93-85-ben kikapott Kaposváron, az esélyeit növeli, hogy mindenki egészséges a csapatban, ráadásul a Lions formája is remek: az együttes középházi mérlege eddig 5-1 (a kaposvári vereséget leszámítva tehát az összes meccsét megnyerte). A somogyiak 2-3-as mutatóval állnak eddig a középházban, legutóbb ugye a Szegedtől kaptak ki hazai pályán, vagyis túlzás lenne azt állítani, hogy kirobbanó formában lennének. Sebastjan Krasovec együttese egy győzelemmel tehát nagyot léphetne a rájátszás felé (persze nem kizárt, hogy mindkét hátralévő mérkőzés megnyerése kell majd ehhez), ezt a sikert pedig nyilvánvalóan könnyebb lesz ma este, saját közönség előtt kiharcolni, mint az utolsó fordulóban, Szegeden.

Kosárlabda, NB I. A, középszakasz, középház, 8. forduló

MVM-OSE Lions–Kaposvári KK

Oroszlány, Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok, szerda, 18 óra.