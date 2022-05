Vízilabda OB I. B, férfi, 26.forduló

Eszterházy KKE – Tatabányai Vízmű SE 14-6 (4-1, 2-1, 4-3, 4-1)

Eger, Bitskey-uszoda, 100 néző, vezette: Baracskai V., Gérnyi T.

Tatabánya: Szabó II. – Gombos 1, Szenczi 1, Szőke 3, Várnagy, Hlogyik, Dubinák.

Csere: Borbély (kapus), Czibere 1, Németh A., Galler, Végh L., Németh G. Edző:

Gebauer Lajos.

Gól emberelőnyből: 7/2, illetve 7/2.

Gól ötméteresből: 2/2, illetve 2/1.

Kipontozódott: Várnagy.

Ezen a találkozón végig jobb volt a hazai együttes. Ehhez azonban némi játékvezetői segítségre is szükségük volt. Néhány tatabányai büntető a

sípjukban maradt. Az, hogy nem teremtettek azonos feltételt a két csapat számára a játékvezetők, különösen az első félidőben volt érezhető, amikor a

fontos kérdések gyakorlatilag el is dőltek. A harmadik negyedben megpróbált koncentráltabban pólózni a vízműves gárda, ám ez csak egy rövid időszakban sikerült nekik. Így a végén magabiztos egri győzelem született. Viszont a TVSE legnagyobb riválisa, a másik sereghajtó, Oázis SC is vereséget szenvedett, így a tatabányaiak osztályozó nélkül maradtak benn az OB I. B-ben.

Gebauer Lajos: - Most nem volt bennünk akkora tűz, mint a hétközi találkozón. De úgy érzékeltem, ha jobb passzban lettünk volna, a hazaiak sikere akkor is megérdemelt lenne. Dicséret a srácoknak, akik az egész szezonban becsülettel tették a dolgukat.