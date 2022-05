Az őszi „kis” Veszprém elleni hazai döntetlen már megviselte a tatabányai szurkolók idegeit, és a csapat játékosaiét is. Aztán jött a Magyar Kupa negyeddöntőben elszenvedett idegenbeli tatabányai vereség. Hát, ezt sem volt könnyű megemészteni senkinek, aki a Bányászért szorított vagy a Tatabányáért dolgozott. Ilyen értelemben tehát van tartozása a Grundfosnak ellenfelükkel szemben, amelyet most szeretne Veszprémbe leróni. A Tatabánya győzelme esetén ugyanis, szinte már biztosra vehető, hogy a Kék Tigrisek megszerzik a negyedik pozíciót a pontvadászatban, és ezzel a jogot az európai kupaindulásra...

– Sok minden eldőlhet ezen az összecsapáson – emelte ki Sibalin Jakab edző, Djukics mester jobb keze. – A hazaiak szempontjából nincs tétje a mérkőzésnek, hiszen se előre, se hátra nem vezet számukra út. Éppen ezért teher nélkül kézilabdázhatnak. Hogy úgymond, mentett legyen a szezon, ennek a találkozónak is felértékelődött fontossága. Mivel eddigi riválisainkat legyőztük, most ez a meccs lépett elő a legfontosabbá. Van is miért visszavágnunk. Úgy gondolom, már ez kellő motivációt jelent ahhoz, hogy mindent megtegyünk a siker érdekében.

A Tatabánya felkészülése azért korántsem zavartalan. Balogh Zsolt sérült, a szereplése több mint kérdéses. De Zdolik Bence és Ancsin Gábor is kihagyott néhány edzést.

Kézilabda NB I., férfi, 24. forduló

Fejér-B.Á.L. Veszprém – Grundfos Tatabánya KC

Veszprém, városi sportcsarnok, vasárnap, 18 óra.