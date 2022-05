A komáromi döntőn három iskola képviseltette magát: a komáromi Bozsik József Általános Iskola, a Tarjáni Német Nemzetiségi Általános Iskola és a kisbéri általános iskola. A mérkőzések sorrendjéről sorsolással döntöttek – a petőfis lányok minden mérkőzésüket megnyerve léphettek a dobogó legfelső fokára. Az ezüstérmet a komáromi, míg a bronzérmet a tarjáni általános iskola vihette haza.

Országos döntőbe jutottak

Teljesítményükkel a lányok bejutottak az országos döntőbe, ahol a megyét képviselhetik május végén Debrecenben. Ujvári Szennovitz Írisz felkészítő testnevelő tanár elmondta: a kisbéri iskolában elindított testnevelés tagozatnak lassan beérik a gyümölcse, hiszen a gyerekek versenyről versenyre egyre jobb eredményeket hoznak.

Forrás: Ujvári Szennovitz Írisz / Beküldött

– Iskolánk a Kisbéri SSE-vel szerződést kötve népszerűsíti a labdarúgás, illetve a kézilabdasportágat a testnevelésórákon. A lányok tekintetében is az órákon és a délutáni edzéseken látott kimagasló fejlődést szem előtt tartva nevezte iskolánk a 6., 7. és 8. osztályos diákokból álló csapatot a Diákolimpiára – nagy sikerrel – fűzte hozzá.

– A fő hangsúly egyesületünknél az utánpótlás-nevelésen volt, és van jelenleg is. Az egyesületben labdarúgásban két utánpótlásedző irányítása mellett zajló munkát tovább erősítettük, az általános iskola vezetésével, valamint Kisbér önkormányzatával együttműködésben.

Az iskola történetében első ízben, felmenő rendszerben, évfolyamonként tagozatos osztályok indultak a 2020. évtől. Az ide jelentkezőknek a délutáni edzéseken túl a dél­előtti tanórai képzésüknek is része a labdarúgás, mely nagyban segíti az egyesület utánpótlás-nevelő munkáját.

Mint ahogy az eredmények mutatják, igazolt játékosaink remek teljesítményt nyújtottak a megyei döntőben, ezzel is öregbítve iskolájuk hírnevét – összegezte az egyesület elnöke, dr. Tamtom Péter.

Ujvári Ferenc, a Kisbéri SSE edzője a lányok mérkőzéseiről elmondta: az egyénileg és közösen kitűzött célokat is elérték a döntőben.

– A lányok óriásit küzdve léptek pályára mindkét mérkőzésen. Közös volt a célunk, mégpedig hogy bejussunk a döntőbe, ezért tudtuk, hogy 110 százalékra lesz szükség. Ezt mindenki meg is valósította, mert együtt nagyon akartuk ezt a sikert.

Csapatunk erőssége, hogy minden egyes játékos velem együtt apró célokat tűz ki maga elé, amiért küzd a végsőkig.

Az országos döntőt edzőtáborként fogjuk fel, ezzel is erősítve a csapategységet. Bízom benne, hogy az eddigi kemény munka után a siker sem marad el – vetítette előre.

A fiúk is diadalmaskodtak

A lányok sikerei után a kisbéri petőfis fiúk is kivívták az országos döntőbe jutás jogát: a tatabányai Jubileum Parkban rendezett diákolimpián az ő nyakukban is aranyérem csillogott a szoros küzdelmek után. A döntőben a kiélezett, nagy iramú mérkőzéseken a Bábolnai Általános Iskola, a tatabányai Sárbereki Általános Iskola, az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és a kisbéri Petőfi Sándor Általános Iskola lépett pályára. Minden csapat a tőle telhető legnagyobb kitartással küzdött a pályán. A mérkőzéseket követően a következő sorrend alakult ki: negyedik helyen végzett a tatabányai általános iskola csapata, bronzérmet szerzett a Bábolnai Általános Iskola, ezüstérmet vihetett haza az esztergomi gimnázium, a dobogó legfelső fokára pedig a kisbéri általános iskola diákjai álltak.

Forrás: Ujvári Szennovitz Írisz / Beküldött

Ujvári-Szennovitz Írisz elmondta: az eredmény azt mutatja, a fiúcsapat is felkészülten vág neki a rájuk váró kihívásoknak.

– Megyei döntőhöz méltó mérkőzéseket játszottak a fiúk egymás ellen. A petőfis srácok több mérkőzésen is hátrányból szépítettek, ezzel is bebizonyították, mennyire szeretnének nyerni. Télen a megyei futsaldöntőn csak a negyedik helyen végeztek, de most szerették volna megmutatni, hogy nekik is van helyük a dobogós iskolai csapatok között.

Büszke vagyok a teljesítményükre és a mérkőzéseken mutatott hozzáállásukra.

A jövőben is mindent megteszünk majd, hogy a sportban is öregbíthessük iskolánk hírnevét – tette hozzá.

A fiúcsapatok országos döntőjét szintén Debrecenben rendezik május végén, ahová a kisbéri csapatok és edzőik, felkészítőik nagy erőbedobással készülnek napjainkban is.