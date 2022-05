Többször is leírtuk már az elmúlt hetekben, hogy meglehetősen meleg a helyzet Dorogon, a csapat pengeélen táncol a kiesés és a bennmaradás határán. A hétvégi ellenfél pedig finoman szólva nem ígérkezik könnyűnek, a Kecskemét ugyanis a tabella élmezőnyében foglal helyet, reális esélye van a feljutásra, hiszen jelenleg épp a második pozícióban foglal helyet. A dorogiaknak azonban nem szabad erre tekintettel lenni és minél előbb el kell kezdeniük a győzelmek begyűjtését. A Kecskemét legutóbb TV-s meccsen fektette két vállra a Szeged együttesét, ott 4-0- lett a végeredmény, így önbizalommal telve érkeznek a lila-fehérek Dorogra. A két alakulat novemberi randevúja kecskeméti sikerrel ért véget, akkor 2-0-ra győzött Szabó István csapata. A Fenyvesi László vezette Dorogi FC már nyolc mérkőzés óta nyeretlen, és amennyiben most is vereséggel hagyná el a pályát, könnyen lehet, hogy a kiesőhelyen találná magát az együttes.

Ami az alföldieket illeti, régi ismerősökkel is találkozhatnak a szurkolók: Paudits Patrik a 2018/2019-es és a 2019/2020-as, Mykhaylo Ryashko pedig a két évvel ezelőtti, illetve a tavalyi szezonban erősítette a piros-feketéket.

NB II., 35. forduló

Dorogi FC - Kecskeméti TE

Dorog, Buzánszky Jenő Labdarúgó Stadion, vasárnap, 17 óra.