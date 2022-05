A rájátszás első fordulója kezdődik meg a felső-, és alsóházban egyaránt. A bajnoki cím sorsa ugyan már eldőlt, de a dobogóért még nagy lesz a tülekedés. A Zsámbék így kvázi tét nélkül fogadhatja majd a Sárisápot a hétvégén. Pedig tavaly ez a két csapat vívta a bajnoki döntőt. Most a Sárisáp a felsőházi rájátszás hatodik helyén áll, de csak öt ponttal a dobogós Kecskéd mögött, így egy győzelemmel feljebb kerülhetne a Csapó-csapat. Ehhez persze nyerni kell, ami idén egyszer sem jött össze a sárisápiaknak a Zsámbék ellen (mondjuk másnak sem nagyon).

A Koppánymonostor hat ponttal áll a harmadik Kecskéd előtt, így nagyon nagy leeresztés kellene a Pintér-csapattól ahhoz, hogy ne legyen biztos az ezüst. A Tata viszont hősiesen küzd a dogobóért, jelenleg négy pont a hátránya ehhez. A két csapat már kétszer találkozott egymással ebben a bajnokságban, mindkétszer a Koppánymonostor győzött, ráadásul kapott gól nélkül. A forduló rangadója a Kecskéd-Nyergesújfalu összecsapás lesz, hiszen ez a két alakulat is a dobogóért küzd. Jelenleg négy pont a differencia a hazaiak javára, de egy nyergesi győzelemmel ez rögtön egyre csökkenne. Idén (ami igazából tavaly volt), mindkét egymás elleni meccset a Kecskéd nyert meg 3-2-re.

Az alsóházban már egyáltalán nincs tét, hiszen a sereghajtó kiléte korábban ismert volt már. Ez a Nagyigmánd, amely egy pontot szerzett a szezonban, és most Bábolnára utaznak. A hazaiak még a Táttal és a Környével harcolhatnak az alsóház első helyéért, amennyiben ez bármennyire is motiválja őket. A két csapat közti különbség azért így is a Bábolna felé hajtja a vizet.

A Környe a Vértessomlót látja majd vendégül, itt azért kevesebb a különbség, de a Környe nyolc ponttal többet gyűjtött. Itt is nagy kérdés, hogy a két együttes közül melyik lesz motiváltabb. A Vértesszőlős és az Esztergom hatpontos derbit vív majd, hiszen azonos pontszámmal állnak. Ez a párharc maximum arról dönthet, hogy melyik csapat végez majd előrébb a végelszámolásnál. Az alsóházban szerdán már a 2. fordulót fogják rendezni, akkor a Vértessomló fogadja a Bábolnát, a Nagyigmándot a Tátot, amely ezen a hétvégén szabadnapos, az Esztergom pedig a Környét látja vendégül.

Megyei I. osztály, rájátszás, felsőház, 1. forduló

Május 1, vasárnap, 15 óra

Zsámbéki SK-Sárisápi BSE

Bodó László, a Zsámbék vezetőedzője: - Fáradtak vagyunk, mind fizikálisan, mind fejben, és ezt nem segítette elő a szerdai kupameccs sem. Sérültek újfent nem épültek fel, sőt, még lett egy eltiltottunk is… Próbáljuk összekaparni magunkat, és küzdeni az utolsó meccsig.

Koppánymonostor SE-Tatai AC

Pintér László, a Koppánymonostor vezetőedzője: - A rájátszás során szeretnénk bizonyítani a szurkolóinknak, valamit saját magunknak is, hogy többre vagyunk hivatottak a tavaszi eredményeinknél.

Május 1, vasárnap, 17 óra

Wati-Kecskéd KSK-Nyergesújfalu SE

Linczmaier László, a Kecskéd vezetőedzője: - Szerdán a kupában esőben, sárban nagyot küzdött a csapat, a 88. percben még továbbjutásra álltunk, de ekkor egy ártalmatlan szituban a Zsámbék kapott egy 11-est, és a büntetőpárbajban elúszott a továbbjutásunk. Kérdés, hogy ez mennyit vett ki a csapatból, mennyire sikerül feldolgozni. Nyernünk kell, de nagyon nehéz lesz.

Megyei I. osztály, rájátszás, alsóház, 1. forduló

Május 1, vasárnap, 15 óra

Bábolnai SE-Nagyigmándi KSK

Józsa Péter, a Bábolna vezetőedzője: - Mindenféleképpen nyerni szeretnénk, és az alsóházi rájátszásból a legtöbbet kihozni.

Környe SE-Vértessomlói KSK

Gulyás Tamás, a Környe vezetőedzője: - A rájátszást arra fogjuk használni, hogy mindenki több lehetőséget kapjon a játékra, aki eddig kevesebbet kapott.

Vértesszőlősi SE-FC Esztergom

Tokaji Zsolt, a Vértesszőlős vezetőedzője: - A vendégcsapat eredményei tavasszal tiszteletet parancsolóak, szeretnénk megtörni a sorozatukat. Minden pontra szükségünk lenne, hogy feledtessük az idei évet.