Három év után távozik a Tatabánya kispadjáról Bekő Balázs vezetőedző, számolt be a Nemzeti Sport. Ahogy írják, a klub elöljárói pénteken közölték a trénerrel, hogy a szakosztály tartozásai miatt nem tudják megtartani.

Hiába végezte jól a munkáját az 50 éves edző, a felmerülő anyagi problémák miatt az egyesület vezetői kénytelenek megválni tőle. A klub a döntését pénteken közölte Bekő Balázzsal, aki tudomásul vette azt, és békében válik el a klubtól. Az idényt még becsülettel végig csinálja, azt követően áll fel a kispadról. A tréner szisztematikus munkával építkezett Tatabányán, több fiatalt is felhozott az első kerethez, és rá jellemző módon a közelmúltban több megkeresést is visszautasított a Tatabánya kedvéért – az NB II-ből is volt ajánlata. Bekő Balázs hamarosan szabadúszó edzőként várja a rá váró újabb kihívást.