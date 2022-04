Hét pont és öt helyezés választja el egymástól a Kék Tigriseket és a somogyországi együttest. Amíg Dragan Djukics vezetőedző gárdája a tabella negyedik helyén tanyázik 24 ponttal, addig a 17 pontos Csurgó a kilencedik. Az viszont csak a találkozón derül ki, hogy melyik alakulatnak tett jót a hosszabb szünet. A hazai drukkerek abban bíznak, hogy a jó formában lévő Tatabánya lendületét nem törte meg a bajnoki „pihenő”.

– Mi is érdeklődéssel várjuk, hogy milyen állapotban lesz a társaság szombaton – emelte ki Sibalin Jakab edző, Djukics mester jobb keze. – Néhány játékosunk kisebb-nagyobb sérüléssel is bajlódott. Kevesebbet tréningezett a sarkát fájlaló Zdolik Bence, de Győri Matyi és Fotache sem teljesen fitt. Ám a nehézségeink ellenére is csak egy célunk lehet, hogy folytassuk a jó sorozatunkat, és megszerezzük a két pontot. Hazai környezetben, a drukkereink előtt és támogatásával nem szeretnénk hibázni. De nem téveszt meg a csurgóiak legutóbbi hazai fiaskója, mert minden összecsapás más és más.

A két csapat eddigi találkozói szinte mindig izgalmasak és közönségszórakoztatóak voltak. Nagy valószínűséggel erre számíthatnak most is a nézők. Ahogy korábban Djukics mester fogalmazott: „vannak még álmaink”. Az álmok megvalósulásának útján, szombaton újabb lépést tehet a Bányász.

A meccset Sándor L. és Szikszai Cs. játékvezetők dirigálják.

Kézilabda NB I., férfi, 22. forduló

Grundfos Tatabánya KC – Csurgói KK

Tatabánya, szombat, 18 óra.