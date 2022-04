Az első félidőben a Kék Tigrisek remek védekezésüknek köszönhetően, gyakorlatilag percről percre növelték előnyüket. Persze ehhez az is kellett, hogy határozottan támadjanak. A Djukics-tanítványok mind átlövésekből, mind lerohanásokból egyaránt őrületbe kergették a tabella harmadik helyezettjét. A szünetet követően a fürediek nyitott védekezésére is volt válasz a Tatabányának. Első sorban Zdolik bombái demoralizálták a vendégeket. De Juhász Ádám és Ancsin is kivette a részét a gólgyártásból. Így a hajrára csak a két csapat közötti gólkülönbség nagysága maradt kérdéses…

Dragan Djukics: – Az a mérkőzés a miénk volt. Igyekeztünk a nemzetközi porondon szerzett tapasztalatainkból minél többet átvinni erre a bajnoki mérkőzésre. Ez nagyjából sikerült, persze hatvan percig nem játszhattunk kifogástalanul, de Bartucz remekül védett, és ez sokat jelentett. Egyébként elárulom, vannak még álmaink…

György László: – Nehéz egy ilyen meccs után értékelni. Az első félidőben totálisan csődöt mondtunk. A folytatásban már csak arra törekedtünk, hogy csökkentsük a különbséget, és tíz gól alatt maradjunk. Mi tízzel nyertünk Füreden. Ám, ha az egymás elleni eredmény dönt a bajnokság végén a helyezésekről, akkor most rosszul állunk. Szünet után valamelyest jobban támadtunk, de ez most nem volt elég a rendkívül erős Tatabányával szemben. Bízom benne, hogy ez a találkozó intő példa lesz mindegyikünk számára.

Kézilabda NB I., férfi, 20. forduló

Grundfos Tatabánya KC – Balatonfüredi KSE 38-27 (20-10)

Tatabánya, multifunkcionális sportcsarnok, 2500 néző, vezette: Andorka M., Hucker R.

TATABÁNYA: Bartucz – Juhász Á. 8 (1), Ancsin 6, Stojnic, Urban 2, Zdolik 12, Sunajko 2. Csere: Wyszomirski (kapus), Hornyák B. 1, Győri M. 2 (2), Usal 2, Fekete D. 2, Fotache, Balogh Zs. Edző: Dragan Djukics.

BALATONFÜRED: Bősz – Pedro 2, Malinovic 2, Topic, Németh B. 2, Szöllősi B. 10 (2), Bóka 5. Csere: Andó (kapus), Szűcs B. 1, Gostovic 3, Brandt, Kemény, Szemtán 2. Edző: György László.

Az eredmény alakulása, 6. P.: 4-1, 13. P.: 7-2, 20. P.: 13-5, 27. P.: 19-9, 37. P.: 21-13, 47. P.: 29-16, 58. P.: 35-26. Kiállítások: 6, illetve 6 perc. Hétméteresek: 3/3, illetve 2/2.