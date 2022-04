Április 3-án ebéd után a Süttő az Ácsot látja majd vendégül. Jelenleg hat ponttal állnak jobban a hazaiak, ősszel viszont nagy verésbe futottak bele Ácson (6-1), így most vissza szeretnének vágni. 15 órától az utóbbi két meccsét elveszítő Bajót fogadja majd a sorozatban hármat nyerő Etét, itt a vendégek jóval esélyesebbnek tűnnek jelenleg, ősszel pedig 2-2-es döntetlent játszottak.

Lesz pilisi rangadó is, bár ez vélhetően csak a nevében lesz az, hiszen amíg a Pilismarót a listavezető, addig a Piliscsév a kiesés elkerüléséért küzd, jelenleg a 14. pozícióban áll. Szeptemberben 3-0-ra győzött a maróti alakulat. A Csolnok is folytatni szeretné remek sorozatot, a dobogón álló Karcagi-csapat a Tokodot látja vendégül, itt is elég nagy a különbség. Ugyanez igaz a Lábatlanra is, amely a sereghajtó Banához utazik majd. A vendégek 23 ponttal gyűjtöttek eddig többet, meglepetés lenne minden olyan eredmény, amiben nem a Lábatlan viszi haza a három pontot.

Lesz szomszédvári rangadó is, hiszen a Kisbér Ászárra utazik majd. Itt már szorosabb lehet a végeredmény, bár 13 pont itt is van a Kisbér javára. Könnyed győzelemre készül az Almásfüzitő Császáron, a dobogóra hajtó vendégek számára kötelező a győzelem az utolsó előtti Császár ellen. A Mocsa a Gyermelyt fogadja, itt is nagy a differencia.

Megyei II. osztály, 21. forduló

Süttői SC–Ácsi Kinizsi SC.

Április 3., vasárnap, 13 óra

Bajóti Szikra SE–Etei SE

Pilismarót SC–Piliscsévi SE

Csolnoki SZSE–Tokod SE

Banai KSK–Lábatlani ESE

Ászár KSE–Kisbéri SSE

Császári SE–Almásfüzitői SC

Mocsa KSE–Gyermely

Április 3., vasárnap , 15 óra