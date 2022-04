A bajnoki címért küzdő tatabányai csapat esélyesnek számított a középmezőnyhöz tartozó fővárosi riválisa ellen, de nagyon meg kellett szenvednie a győzelemért. Az első és a harmadik szettet viszonylag simán nyerte a vendégcsapat, míg a másodikat és a negyediket (a játszmák közbeni nagy különbségű vezetés ellenére is) csak nehezen húzta be a Tatabánya.

A döntő szettben végig fej-fej mellett haladtak a csapatok, végül a TRSE több mint két­órányi játék után nyerte meg a roppant kiélezett mérkőzést. Bódis Attila második helyen álló csapata a két elveszített szett miatt csak két pontot kapott a győzelemért, így hátránya már négy pont a listavezető Veszprém mögött.

Bódis Attila: – Nagyon jól játszó Közgázt győztünk le, vendégeink nagyon akarták a győzelmet és ez meg is látszott a teljesítményükön. Gratulálunk nekik, az én játékosaim közül viszont többen is a tudásuk alatt teljesítettek. Bizakodom, de szomorú is vagyok a 3:2 miatt. Megyünk tovább, hogy megvalósíthassuk az álmainkat.

Röplabda, NB II., Nyugati csoport, felsőházi rájátszás, női, 7. forduló

Tatabányai RSE–Közgáz SC és DSK 3:2 (-19, 23, -18, 25, 16)

Tatabánya, 70 néző, vezette: Farkas L.

TRSE: Sinai, Szövérdffy, Kovács, Csóka, Kocsis, Torma, Horváth, Borbély, Nagy, Rácz, Keszthelyi (libero), Szabó (libero).

Vezetőedző: Bódis Attila.