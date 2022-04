A hazaiak szakvezetője arról panaszkodott, hogy nem látta vissza a vízben azokat a dolgokat, amelyre az idény elején még „képes” volt a csapata. De a küzdeni tudás is hiányzott a házigazdáknál. Maximum három-négy játékos, azaz a gárda fele érzete át a tét nagyságát. Így azután némiképp az is meglepetés, hogy ilyen szorosan alakult a találkozó. A Tatabánya bátortalanul támadott, ezt a két akciógól is bizonyítja, és összességében is megilletődötten játszott.

Zantleitner Krisztina: – Hét góllal lehet meccset nyerni, de öttel nem, emellett a vagányságot is hiányoltam.

Vízilabda OB I., női, rájátszás a 9. helyért, 1. forduló

TVSE Vízilabda Kft. – Győr 5-7 (1-2, 1-3, 3-2, 0-0)

Tatabánya, 100 néző, vezette: Truszka L., Fejős R.

TVSE: Zirighné Sós I. – Zantleitner K. 1, Zink, Orbán 1, Zöld, Rajna 1, Szedlák 1. Csere: Zantleitner H., Sóti 1, Kovács J. Edző: Zantleitner Krisztina.

Gól emberelőnyből: 7/1, illetve 7/1.

Gól ötméteresből: 3/2, illetve 0.

Kipontozódott: Németh V., Dróth (mindketten győriek).

Amennyiben biztosan OB I-es szeretne marad a Tatabánya, úgy idegenben nyernie kell. Ellenkező esetben a vendégek a 10. helyen zárnak, és osztályozóra kényszerülnek az első feljutásra jogosult OB I. B-s együttes ellen.

2. forduló

Győr–TVSE Vízilabda Kft.

Győr, szombat: 10 óra