A tornarendszerben zajló élvonalbeli női bajnokság 8. fordulóját a Pest megyei városban tartják, amelyen az Esztergomi Vitézek RAFC hölgykoszorúja is részt vesz. A női tornával párhuzamosan rendezik az U17-es férfibajnokság 6., zárófordulóját is, amelyen eldől, hogy a házigazda Nagykőrös vagy az Esztergomi Vitézek fiataljai szerzik-e meg a korosztály bajnoki címét. A Vitézeknek nincs más választása, meg kell nyernie a zárótornát a végső elsőséghez.

Rögbi, NB I., női, 8. forduló

Nagykőrös, vasárnap, 9 óra.

Folytatni a remek sorozatot – ez is lehetne a mottója a TAC szombati mérkőzésének. A Sibalin-legénység ugyanis a rájátszásban mindhárom eddigi meccsét hozta, sorrendben a Salgótarján, az Orosháza és az Ózd sem jelentett akadályt Iváncsik Tamáséknak. Mivel a tabella nagyon tömör (csak 12 pontos csapatból van négy, köztük a TAC és a Békés), minden pontnak hatványozott jelentősége van. Amennyiben hazai siker születik, a tataiak akár a dobogóra, vagy annak közelébe is felléphetnek. Nagy kérdés persze, hogy mennyire törte meg a lendületet a kéthetes szünet.

Kézilabda, NB I. B., férfi, felsőházi rájátszás, 4. forduló

Tatai AC–Békési FKC

Tata, szombat, 18 óra.

A kilencedik, utolsó előtti helyen álló KVSE ezúttal a hatodik, két éve még az élvonalban szereplő Mezőkövesdet fogadja. – Ellenfelünk rutinos, egyénileg több, kiemelkedő képességű játékossal rendelkező, de nem túl jó passzban lévő csapat. Jelen állás szerint mindenki a rendelkezésemre áll, úgy tűnik, hogy Harsányi Gergely és Nagy Ábel is vállalni tudja a játékot. Ha ebben nem történik változás, és a legutóbbi, Ferencváros elleni mérkőzésen látott formánkat hozzuk, nyerhetünk – nyilatkozta lapunknak Nagy Péter, a Komárom edzője.

Alsóházi rájátszás, 4. forduló

Komárom VSE–Mezőkövesdi KC

Komárom, szombat, 17.30.



NB II., Északnyugati csoport, férfi, 19. forduló

KK Ajka–Tarján SE

Ajka, szombat, 17 óra.

Kisbér KC–Alsóörsi SE

Kisbér, vasárnap, 16 óra.

Fejér–Komárom-Esztergom megyei női bajnokság, 21. forduló

Tatai AC–Velence

Tata, Güntner Aréna, szombat, 15.30.

Ácsi Kinizsi SC–Környe SE

Ács, vasárnap, 16 óra.

Férfi, rájátszás, 9. forduló

Kisbér KC II.–Komárom VSE II.

Kisbér, vasárnap, 18 óra.

Igazi kétesélyes mérkőzés várható holnap este a Tisza partján. Legutóbb 2:0-ról veszített Szegeden a Dág, mégpedig úgy, hogy három meccs­labdája is volt, de végül 3:2-re fordított a házigazda. Zirigh Balázs, a vendégek vezetőedzője most is jó és izgalmas találkozóra számít, amelyen – az előzmények ismeretében – bármi megtörténhet. Mindenesetre amennyiben a DKSE győzni tud idegenben, úgy a második hely is karnyújtásnyira kerül tőle, miközben a megyebeli gárda kikaparja a gesztenyét a listavezető MÁV Előrének. A dágiaknál csak Balázs Bence hiányzik.

Röplabda, NB I. Liga, férfi, rájátszás az 1–4. helyért, 4. forduló

Szeged–Dág KSE

Szeged, szombat, 18 óra.

A második helyen álló TRSE-nek szinte köztelező győznie jelenlegi helyezése megőrzéséhez a veretlen listavezető, a csoportot már korábban megnyerő Veszprém vendégeként, hiszen vereség esetén a harmadik helyen álló Palota megelőzi, ha a papírformának megfelelően győz Pécsen.

NB II., felsőház, Nyugati csoport, női, 10. (utolsó) forduló

Veszprém Volley–Tatabányai RSE

Veszprém, vasárnap, 18 óra.

Nagyon fontos összecsapás vár Gebauer Lajos vezetőedző csapatára a fővárosban. Amennyiben a vízművesek nyernének a Margitszigeten, úgy gyakorlatilag biztossá válna a második vonalbeli tagságuk megtartása. Viszont óriási fizikai csatára van kilátás, esély csak akkor van a jó eredményre, ha a vendégek sokat úsznak, mozognak a vízben.

Vízilabda, OB I. B, férfi, 22. forduló

Neptun VSC–Tatabányai Vízmű SE

Budapest, Hajós Alfréd uszoda, szombat, 17 óra.



Kosárlabda, női amatőr NB I., Zöld csoport, 22. forduló

Radobasket–Tatai SE

Budaörs, hétfő, 20 óra.

NB II., Nyugati csoport, férfi, rájátszás az 1–5. helyért, 6. forduló

MVM-OSE Lions II.–Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia

Oroszlány, Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok, péntek, 19.10.

Megyei bajnokság, férfi, 14. (utolsó) forduló

Esztergom Eagles–MVM-OSE Spartans

Esztergom Falcons–MVM-OSE Titánok

KVSE Kémények–MVM-OSE Lions U23

A mérkőzéseket vasárnap, az oroszlányi Krajnyik „Akác” András Sportcsarnokban rendezik a felsorolás sorrendjében 15, 16.40 és 18.20 órától.