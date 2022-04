Ezt ne hagyja ki! küzdenek

A szülők nem adják fel: Dani kisöccsét is SMA-val diagnosztizálták A Bazsó-Varga család örömét rossz hír árnyékolja be: Dani fiuk SMA 2-es diagnózisa után kisöccsénél is kimutatták a betegség hármas típusát.