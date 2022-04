A 24. forduló volt terítéken tegnap a megyei bajnokság első osztályában. A vasárnap egy óriási kiütéssel kezdődött. Délben találkozott a második helyen álló Koppánymonostor és a sereghajtó Nagyigmánd, és ahogy arra számítani lehetett, sok-nulla lett a mérkőzés végeredménye, ám ez a kiütéses, 18-0 minden képzeletet felülmúl, ez a jelenlegi szezon legnagyobb különbségű sikere. Ha hozzászámoljuk a Nagyigmánd csütörtöki 9-2-es vereségét, hamar kijön, hogy Járóka Mátyás csapata néhány nap alatt 27 gólt kapott. A találkozó hőse egyébként Fodor Martin volt, aki egymaga 9 (!) gólt szerzett.

A forduló másik nagy meglepetése a Zsámbék pontvesztése volt Környén. A listavezető toronymagas esélyesként utazott a négy meccse nyeretlen Környéhez, ám az egységesen játszó hazaiak szerezték meg a vezetést. Az egyenlítés még összejött a Bodó-csapatnak, de végül egy ponttal kellett megelégedniük. Ezzel jelenleg 11 pont a zöld-fehérek előnye a tabellán.

A Nyergesújfalu nem lassít, ismét egy rangadót húzott be, ezúttal Bábolnán. A Darabos-csapat 2022-ben eddig az összes meccsét megnyerte és egy jó első félidővel újabb strigulát húzott be. Ezzel matematikailag is eldőlt, hogy a Nyerges­újfalu a felsőházban szerepel majd a rájátszás során, pedig a télen még a 10. helyen tanyáztak. Ezen a mérkőzésen fújta a sípot utoljára Miráki Gábor, aki visszavonul a játékvezetéstől.

Véget ért az Esztergom remek sorozata: Spóner József csapata idén még veretlen volt, ráadásul sorozatban jöttek a győzelmek, míg a mostani ellenfél, a Tata negatív szériában volt. Ennek ellenére a Tata remek játékkal, magabiztosan lépett pályára, és félidőnként 3-3 gólt szerzett, így 6-0-ra ütötte ki az Esztergomot. Wéber Roland csapata óriásit lépett a felsőházi szereplés felé ezzel a sikerrel.

Ugyanezen álmait tartotta fenn a Kecskéd és a Tát is. Előbbi svábrangadót vívott Vértessomlón, ahol edzőváltás történt a múlt héten. Ez sem lendítette fel azonban a hazai csapatot, amely továbbra is nyeretlen 2022-ben, miután a Kecskéd 5-0-ra diadalmaskodott, ráadásul minden gólt más játékos szerzett. A Tát ennél jóval szorosabb meccsen győzött a Vértesszőlős ellen, de a 3-2-es sikerrel maradt esélye a felsőházra.

Megyei I. osztály, 24. forduló

Koppánymonostori SE–Nagyigmándi KSK 18-0 (8-0)

Koppánymonostor, vezette: Kreitl T. (Hegedüs P., Hegedüs R.).

Koppánymonostor: Vicena – Hegedűs (Egyed Máté, 56.), Bilkó, Venczel, Fodor, Csapó, Sallai, Dávid (Kalla, 51.), Dombi (Valkó G., 61.), Korcsok (Valkó M., 37.), Tímár (Egyed Márk, 56.). Vezetőedző: Pintér László Nagyigmánd: Németh – Trescsik, Nádolszky, Szalai Á., Fülöp, Kovács K., Glázer, Sándor (Kovács Á., 88.), Kuti Horváth, Dávid, Boros. Vezetőedző: Járóka Mátyás. Gólszerzők: Fodor (3., 5., 26., 41., 54., 70., 73., 85., 87.), Bilkó (12., 83.), Tímár (15., 43.), Hegedűs (38.), Valkó M. (69., 77.), Egyed Márk (69., 77.). Jók: mindenki, illetve senki.

Pintér László: – Remélem, maradt bennünk gól az elkövetkezendő mérkőzésekre is.

Járóka Mátyás: – Ma azt éreztem, amit az ellenzék április 4-én… A meccs előtt két és fél órával még 9-en voltunk, de sikerült összejönnünk 11-en, és elutaztunk attól függetlenül, hogy tudtuk, mi vár ránk. Köszönöm azoknak, akik eljöttek, le a kalappal előttük! Pintér úr családjának pedig gratulálunk a gyermekük születéséhez, és sok boldogságot kívánunk!

DG Tát SE–Vértesszőlősi SE 3-2 (2-0)

Tát, vezette: Büki G. (Vojvoda M., Marosi M.).

Tát: Koller F. – Rábl, Füzes (Budavári, 75.), Varga, Dékány, Koller T., Jámbor, Tillman, Zoltai, Páldi, Chrompota. Vezetőedző: Szabó Attila. Vértesszőlős: Kovács – Németh, Horváth, Dombai, Jónás, Juhász (Keleti, 73.), Bencsik (Wieszt, 87.), Fekete, Kocsis, Szalczinger, Polyák. Vezetőedző: Tokaji Zsolt. Gólszerzők: Dékány (41.), Bencsik (43., öngól), Koller T. (63.), illetve Németh (61.), Szalczinger (77.). Jók: Páldi, Dékány, Rábl, illetve Fekete, Németh, Jónás.

Szabó Attila: – Nagyon sok helyzetet tudtunk kidolgozni egy kellemetlen ellenféllel szemben, ami az utóbbi mérkőzéseinkre sajnos nem volt jellemző. Több gólt is szerezhettünk volna, ha az utolsó passzoknál jobban koncentrálunk. Elszántak voltunk, és nagyon akartuk ezt a győzelmet.

Tokaji Zsolt: – Az ötperces rövidzárlatunkat könyörtelenül kihasználta a hazai csapat, utána pedig csak futottunk az eredmény után.

Környe SE–Zsámbéki SK 1-1 (1-1)

Környe, vezette: Erdélyi D. (Baranyai L., Kun P. A.).

Környe: Ténai – Mig, Zelenai, Méhész (Bihari, 71.), Patyi (Mucsi, 55.), Szabó, Bándi, Kósa, Bilisánczki (Nádudvari Á., 78.), Nádudvari D. (Alapi, 88.), Kerék. Vezetőedző: Gulyás Tamás. Zsámbék: Tugyi – György (Szlovák, 89.), Lőrinczy, Orosházi, Sugár B., Ludvig (Mártonfi, 61.), Sárközi, Kósa Szilágyi (Sugár S., 70.), László, Terplán (Bedő, 70.), Marticsek. Vezetőedző: Bodó László. Gólszerzők: Mig (20.), illetve Ludvig (39.). Jók: mindenki, illetve senki.

Gulyás Tamás: – Igazi csapatmunka volt, gratulálok a fiaimnak. További sok sikert kívánok a Zsámbéknak.

Bodó László: – Szerénység, tisztelet, alázat. Gratulálok a Környének.

Bábolnai SE–Nyergesújfalu SE 2-4 (0-3)

Bábolna, vezette: Miráki G. (Szeibert P., Jászberényi M.).

Bábolna: Szabó – Varga (Kalóczkai, 52.), Nagy, Takács K., Németh (Takács B., 46.), Kalamár (Soha, 46.), Bognár, Hajnal P. (Szendi, 77.), Papp, Hajnal K., Lanzendorfen. Vezetőedző: Józsa Péter. Nyergesújfalu: Borsiczki – Kozák, Tóth, Guzsik, Hajnal (Fábián, 89.), Vass (Molnár Á., 75.), Manga (Fellegi, 31.), Mann, Balogh, Máté-Kovács (Jakobi, 82.), Molnár A. Vezetőedző: Darabos Gábor. Gólszerzők: Soha (51., 67.), illetve Vass (4.), Manga (25.), Hajnal (36.), Molnár A. (77.). Jók: Soha, Lanzendorfen, illetve mindenki.

Józsa Péter: – Az első fél­időben mezőnyjátékban jók voltunk, de a saját és a vendégek kapuja előtt is gyenge volt a teljesítményünk, így tetemes előnyre tett szert a vendégcsapat. A szünet után 19-re lapot húztunk, de nem jött be.

Darabos Gábor: – Ilyen nincs, és mégis van! Parádés sorozat után harmadik csapatként abszolváltuk magunkat a felsőházi rájátszásba. A tavaszi szezon tizedik győzelmét arattuk, ezért nem tehetek mást, mint megemelem csapatom valamennyi tagja előtt a nemlétező kalapom. Nagyon büszke vagyok a srácokra!

Ez következik - Az alapszakasz utolsó előtti fordulójában a listavezető Zsámbék hazai pályán javítana a Bábolna ellen. A felsőházba kerülésért a Kecskéd és a Tát ki-ki meccset vív, a forduló rangadója pedig a Sárisáp–Koppánymonostor-mérkőzés lesz. A Vértessomló a Nagyigmánd ellen szerezné meg első tavaszi győzelmét, az Esztergom pedig a Környét fogadja. Szomszédvári rangadó lesz Vértesszőlősön, ahová a Tata utazik.

Vértessomlói KSK–Wati-Kecskéd KSK 0-5 (0-2)

Vértessomló, vezette: Farkas B. (Jámbor B., Péntek E. R.).

Vértessomló: Ujszászi – Somodi, Kacz (Erl, 82.), Koller, Murányi (Varga, 72.), Plotár, Batin, Kovács K., Földi (Darabos, 57.), Dobbelaere (Egri, 57.), Petőcz. Játékos-edző: Kovács Sándor. Kecskéd: Grósz – Gyenes, Schmidt, Greskó, Czékmány (Harsányi, 76.), Neukunft, Berki, Simon, Tomayer (Neckernusz, 77.), Raffai, Dikasz (Kalmár, 83.). Vezetőedző: Linczmaier László. Gólszerzők: Greskó (26.), Schmidt (28.), Raffai (57.), Dikasz (70.), Neckernusz (80.).Kiállítva: Petőcz (53., Vértessomló). Jók: senki, illetve mindenki.

Kovács Sándor: – Sajnos ma sem váltottuk meg a világot, maradtunk a gödörben.

Linczmaier László: – Várható volt, hogy szülőfalum csapata ma mindent megtesz a győzelemért, és a Vértessomló jobb csapat annál, mint amit az eredményeik mutatnak. Ma a szebbik arcunkat mutattuk, egységesek, kreatívak voltunk, és végig uraltuk a meccset. Ma a 14 játékosunkból kilenc helyi fiatal volt és bebizonyították, hogy reményteljes a jövő Kecskéden.

Tatai AC–FC Esztergom 6-0 (3-0)

Tata, vezette: Linn K. (Udvardi K., Patócs D.).

Tata: Csákány – Felső, Tóth (Koronczi, 61.), Zuggó, Mészáros, Nagy (Szűcs, 52.), Bogár (Schaffer, 57.), Visnyovszki, Kisék (Lázár, 65.), Györgykovács, Hauzer (Kovács, 71.). Vezetőedző: Wéber Roland. Esztergom: Órai – Faragó, Tuza (Rácz, 46.), Galacs (Krausz, 62.), Pásztor, Spáth, Molnár, Bereczki, Faragó (Varga, 78.), Heller, Klátyik (Dani, 71.). Vezetőedző: Spóner József. Gólszerzők: Kisék (6.), Tóth (32.), Zuggó (38., 58.), Mészáros (83.), Koronczi (87.). Jók: Györgykovács, Mészáros, Felső, Zuggó, illetve senki. Kiállítva: Pásztor (74.).

Wéber Roland: – Összeszedetten és megfelelő akarattal, agresszivitással kezdtük a mérkőzést, és ezt meg is tudtuk tartani a lefújásig. Szép gólokat lőttünk és tetszetős támadásokat vezettünk. Ezen az úton kell továbbmennünk.

Spóner József: – A tataiak kihasználták a mentális kudarcunkat. A jegyzőkönyvből sok minden kiderül.

Gólvadászok - Hirtelen holtverseny alakult ki a góllövőlista élén, hiszen Fodor Martin kilenc alkalommal volt eredményes, így a Koppánymonostor támadója 29 találatnál jár – csakúgy, mint az egyszer eredményes Manga Zsolt (Nyergesújfalu). A dobogóra még a táti Koller Tamás fér fel, aki a hétvégén szintén egy alkalommal ünnepelhetett. 19 találattal maradt a negyedik helyen Rába Jenő (Koppánymonostor).