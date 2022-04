Az utolsó előtti forduló jön a rájátszás előtt. A felsőházra még több gárda is pályázik, így igen fontos forduló lesz ez. Az első mérkőzés 13 órakor kezdődik, méghozzá egy szomszédvári rangadó, hiszen a Vértesszőlős fogadja a Tatát. A vendégeknek jóval jobb szezonjuk van, mint a hazaiaknak, 15 pont a differencia. A Tata a felsőházért küzd, és egy győzelemmel biztossá is tenné azt.

A Vértesszőlős ilyen téren már nem érdekelt, a 11. pozícióban állnak. Ősszel izgalmas párharcot vívtak, ott 5-3-ra Wéber Roland csapata győzött. 16 órától a listavezető Zsámbék hazai pályán fogadja a Bábolnát. A hazaiak az előző körben meglepetésre csak 1-1-re végeztek a Környe ellen, bár más kérdés, hogy ezzel is növelték az előnyüket. A Bábolna rangadót bukott a Nyergesújfalu ellen, most pedig jön a következő. Nincs egyszerű helyzetben tehát a Bábolna, hiszen elúszhat a felsőházi szereplés.

Az Esztergom és a Környe már beletörődött az alsóházi létbe, de ennek ellenére motiváltan lépnek pályára. Jelenleg három pont van a két csapat között, ami télen jóval több volt, de az Esztergom remek formában volt, bár az előző körben meglepően sima vereséget szenvedett, a Környe bravúros pontszerzéséről pedig már beszámoltunk. Egy győzelemmel Spóner József csapata be is foghatja a tabellán a környeieket. Ősszel a Környe 4-1-re verte az esztergomiakat, de azóta sok minden megváltozott.

A Kecskéd szerdán óriási meglepetésre 5-0-ra verte a Koppánymonostort, most pedig a Tatához hasonlóan be is biztosíthatja a felsőházi szereplését egy sikerrel, de adott esetben egy döntetlennel is. Előbbi esetben a Tát biztosan nem kerül be az első hatba. A két együttes legutóbbi összecsapása elég sima volt, akkor 4-1-re győzött a Tát. A forduló rangadóját Sárisápon rendezik, ahová a Koppánymonostor látogat.

A vendégek hátránya tovább nőtt a szerdai Kecskéd elleni vereséggel, a Sárisáp célja pedig az első hatba kerülés, jelenleg épp a hatodik pozícióban állnak. A két gárda között így is 15 egység a különbség, de a Sárisáp az utolsó három meccsét egyaránt megnyerte, míg a Koppánymonostor az utolsó ötből csak kettőt. 16.30-kor a tabella két utolsó helyén álló csapat méri össze erejét. A Nagyigmánd eddig egy pontot gyűjtött, a Vértessomló 18-szor annyit, ám a vendégek tavasszal egyet sem – bár ez igaz a hazaiakra is. Az biztos, hogy mindkét együttesre nagyon ráfér a siker. Ősszel a Vértessomló 6-1-re tudott győzni, akkor Kovács Sándor rúgott öt gólt, aki azóta már a csapat megbízott vezetőedzője lett. A hétvégén a Nyergesújfalu lesz a szabadnapos.

Megyei I. osztály, 25. forduló

Április 17., vasárnap, 13 óra

Vértesszőlősi SE–Tatai AC

Tokaji Zsolt, a Vértesszőlős vezetőedzője: – A három pont megszerzése segítene szebbé tenni az ünnepeket. Mindenkinek kellemes húsvéti ünnepeket kívánok.

Április 17., vasárnap, 16 óra

Zsámbéki SK–Bábolnai SE

Bodó László, a Zsámbék vezetőedzője: – Intelligens csapatom van, így remélem, megértik, hogy nincs még vége a bajnokságnak. Mindig komoly a maródiak listája, öten hiányoznak a hétvégén is, de szeretnénk otthon tartani a három pontot.

FC Esztergom–Környe SE

Spóner József, az Esztergom vezetőedzője: – A Környe csapata ellen szeretnénk kiköszörülni a csorbát, és visszatérni a helyes útra.

Wati-Kecskéd KSK–DG Tát SE

Linczmaier László, a Kecskéd vezetőedzője: – Szerdán parádésan játszott a csapat, és óriási győzelmet arattunk a Monostor felett. Reménykedem, hogy a lendület kitart vasárnapig, és a Tát elleni győzelemmel biztosítjuk a helyünket a felsőházban.

Sárisápi BSE–Koppánymonostori SE

Csapó Károly, a Sárisáp vezetőedzője: – A minimális céljaink eléréséhez győznünk kell a hétvégén. Sérültjeink meggyógyultak, így picit többen leszünk, ezért bízom a sikerben.

Április 17., vasárnap, 16.30

Nagyigmándi KSK–Vértessomlói KSK

Járóka Mátyás, a Nagyigmánd vezetőedzője: – „Nem buktam el, csak találtam tízezer utat, ami nem járható.” (Thomas Alva Edison). Problémák jöhetnek, jönnek, de megoldom.

A 23. fordulóból elmaradt mérkőzésen:

Wati-Kecskéd KSK–Koppánymonostori SE 5-0 (1-0)

Kecskéd, vezette: Büki G. (Frank V. L., Janovics I.)

Kecskéd: Grósz – Gyenes, Schmidt L. (Neckernusz, 84.), Greskó, Szabó (Harsányi, 85.), Neukunft, Berki, Simon, Tomayer (Schmidt G., 82.), Raffai, Dikasz. Vezetőedző: Linczmaier László.

Koppánymonostor: Vicena – Pekler, Hegedüs (Alasztics, 62.), Bilkó, Venczel (Egyed, 66.), Fodor, Csapó (Kalla, 66.), Valkó M., Valkó G., Dombi (Tóth, 74.), Tímár (Egyed, 89.). Vezetőedző: Pintér László.

Gólszerzők: Szabó (26., 75.), Dikasz (68.), Tomayer (78.), Valkó G. (86., öngól).