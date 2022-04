A kiválóan játszó és remek dobóformát mutató oroszlányi csapat egy harmadik negyed végi, negyedik negyed eleji hullámvölgyet leszámítva magabiztosan verte a Kecskemétet és sikerével a negyedik helyre lépett előre a középházban.

Kosárlabda, NB I. A., férfi, középszakasz, középház, 2. forduló

MVM-OSE Lions–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 84-62 (20-12, 30-16, 18-22, 16-12)

Oroszlány, 1000 néző, vezette: Kapitány G., Török R., Fodor A.

OROSZLÁNY: Ihring 7/3, Calhoun 24/12, Carev 2, Burns 4, Molnár 10. Csere: Dorogi 2, Parrish 19/18, Garamvölgyi 2, Ruják 14/12, Mucza, Tóth, Szabadfi. Vezetőedző: Sebastjan Krasovec.

KECSKEMÉT: Pollard 20/12, Milutinovics 11/3, Klobucar 6/3, Dramicsanin 12/6, Fazekas 4. Csere: Kiss, Wittmann 7/3, Ivkovic, Lukács, Botka, Tóth Barna 2. Vezetőedző: Forray Gábor.

Az eredmény alakulása: 4. perc: 7-2, 6. p.: 15-4, 7. p.: 15-10, 11. p.: 22-16, 15. p.: 34-21, 18. p.: 46-25, 23. p.: 57-28, 25. p.: 64-33, 28. p.: 64-45, 33. p.: 71-58, 37. p: 84-58.

Sebastjan Krasovec: – Jól kezdtünk, két és fél negyeden át fókuszáltan, kiválóan játszottunk. A Kecskemét aztán bizonyította, hogy minőségi csapat, felzárkózott, de a mérkőzés végén ismét keményen védekeztünk és végül nyerni tudtunk.

Forray Gábor: – Enerváltan, fáradtan kezdtünk, így a félidőre gyakorlatilag eldőlt a mérkőzés. A harmadik negyedben és a negyedik elején megmutattuk, hogy az előző kilenc meccsünkből miért nyertünk meg hetet, de igazából csak pislákoltunk, belobbanni nem tudtunk. A hazaiak kiváló dobóformát mutattak és a fizikális különbség is kijött a javukra, összességében megérdemelten nyertek. Örülök, hogy a fiatal játékosimnak is lehetőséget tudtam adni, így a pályán is érezhették, milyen is az élvonal légköre. Mindkét szurkolótábornak jár a köszönet.