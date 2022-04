Kézilabda, NB I. B, alsóház, férfi, 5. forduló

DEAC–Komárom VSE

Debrecen, szombat, 16 óra.

A kilencedik, utolsó előtti helyen álló KVSE ezúttal a hetedik debreceni csapat vendége lesz.

– Vegyes képet mutató ellenfélhez utazunk, amely inkább agresszív, mint technikás kézilabdát játszik. Ha megtartjuk az előző fordulóban, a Mezőkövesd ellen mutatott támadójátékunkat és a hármas védekezésünkön is javítani tudunk, akár pontot is szerezhetünk, bár én már akkor is elégedett leszek, ha a kövesdiek ellen látottakhoz hasonlóan jó teljesítményt nyújt a csapat – nyilatkozta Nagy Péter edző, akitől azt is megtudtuk, hogy Bodnár Ádám és Kisék Bence ezúttal nem tart a csapattal.

NB I B., felsőház, női, 7. forduló

Orosházi NKC–Komárom VSE

Orosháza, vasárnap, 17 óra.

A hetedik helyen álló KVSE nincs túl jó passzban, hiszen utolsó két mérkőzését elveszítette, igaz, ugyanez elmondható a hatodik helyezett, a Komáromhoz hasonlóan eddig 12 pontot szerző Orosházáról is. Bár a Békés megyeiek bő egy hónapja 32–26-ra győztek a KVSE vendégeként, a komáromiak női csapatát is irányító Nagy Péter bizakodva nyilatkozott lapunknak az esélyekről:

– Úgy tűnik, mentálisan elfáradtunk a szezon végére, és mostanában a védekezésünk sem az igazi, de az Orosháza nem verhetetlen ellenfél. Éppen ezért szeretnénk nyerni, lehetőleg jó játékkal, ami a lányok lelkének is jót tenne. Jelenleg teljes a keretünk, így látok esélyt a két pont megszerzésére.