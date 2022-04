Férfi kézilabda NB I. B., felsőházi rájátszás, 4. forduló

Tatai AC – Békési KFC 33-33 (18-17)

Tata, 100 néző, vezette: Bába S., Horváth P.

A tatai gólszerzők: Schneider, Sárosi 7-7, Igali 5, Kiss, Kreisz 4-4, Zöldy 3, Győrffi 2, Bognár. Vezetőedző: Sibalin Jakab.

Hétméteresek: 6/5, illetve 5/4.

Kiállítások: 8 perc, illetve 8 perc.

Az eredmény alakulása: 10. perc: 6-9, 20. p.: 11-13, 40. p.: 21-21, 50. p.: 26-28.

Az első félidő nagy részében a vendégek vezettek, a TAC szinte végig szaladt az eredmény után. A játékrész végére mégis sikerült egygólos előnyt kiharcolnia a Sibalin-legénységnek. A folytatásban sokáig fej-fej mellett haladtak a csapatok, ám a Békés a félidő közepétől többször is ellépett három góllal. Bő négy perccel a vége előtt is ennyi volt az előnyük (30-33), úgy tűnt, el is viszik a két pontot Tatáról, ám Kiss Martin duplájával és Sárosi találatával a TAC pontot mentett. A tataiak 6-1-5-ös mérleggel a 6. helyen állnak a felsőházban.

Sibalin Jakab: – Ez a meccs bebizonyította, hogy az első perctől az utolsóig kell koncentrálnunk.

Alsóház, 4. forduló

Komárom VSE–Mezökövesdi KC 29-35 (12-16)

Komárom, 70 néző, vezette: Budai-Bock K., Wenzel T.

Komárom: Kisék M. – Mándy, Balla 1, Bodnár 3, Krancz 4, Farkas B. 1, Hollós 1. Csere: Eichkern (kapus), Szakács T., Kisék B., Szakács P., Harsányi 6/1, Oross 5, Nagy Á. 8, Neukum, Mizser. Edző: Nagy Péter.

Az eredmény alakulása: 4. perc: 0-3, 9. p.: 3-7, 17. p.: 5-11, 29. p.: 11-16, 34. p.: 14-16, 38. p.: 15-20, 42. p.: 18-21, 45. p.: 19-25, 48. p.: 23-26, 55. p.: 26-32.

Hétméteresek: 2/1, illetve 3/2.

Kiállítások: 2, illetve 4 perc.

A Mezőkövesd végig vezetve, megérdemelten nyerte meg a mérkőzést, amelyen a Komárom – különösen az első félidőben – nagyon sok technikai hibát vétett. A KVSE maradt a kilencedik helyen.

Nagy Péter: – Jó iramú meccset játszottunk, amelyen tudtuk, hogy pontos, fegyelmezett játék kell a pontszerzéshez, de túl sokat hibáztunk. Jó tanulópénz volt ez a fiataljainknak, a játékunk azonban előremutató volt, támadásban jól teljesítettünk.