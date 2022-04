A listavezető Zsámbék újra nehéz feladat előtt áll, hiszen a negyedik helyen álló Tata lesz az ellenfél. A tataiak az előző körben nagy pofonba szaladtak bele, ráadásul két alapember eltiltás miatt biztosan nem áll Wéber Roland rendelkezésére, de így sem lesz egyszerű dolga a címvédőnek. Ősszel Tatán a Zsámbék 5-0-ra diadalmaskodott.

Az idei év egyik legjobb csapata, az Esztergom is rangadót vív, méghozzá a Tát ellen. A vendégek a felsőházért küzdenek, az Esztergom már a következő évre gyúr, de az edzőváltás óta szárnyal az együttes. Jelenleg nyolc pont van a két alakulat között, ami a téli pihenő előtt jóval több volt, így egyértelmű, melyik gárda van jobb formában. Alsóházi rangadót is rendeznek hétvégén, hiszen a Vértesszőlős a Vértessomlót fogadja. Jó formával egyik fél sem vádolható, hiszen a Vértessomló idén egy árva pontot sem szerzett még, de Tokaji Zsolt csapata sem sokat. Jelenleg egy egység a differencia, így a Vértessomló egy győzelemmel előzhet, és elléphet az utolsó előtti helyről.

A sereghajtó Nagyigmánd a Sárisápot látja majd vendégül a szabadnap után. Az előjelek továbbra sem pozitívak a hazai oldalon, a Sárisáp számára ez egy kötelező győzelem, ahogy ősszel is az volt, mikor 8-0 lett a végeredmény. Csapó Károly csapata ráadásul jó formában van, a legutóbbi két találkozóját egyaránt győzelemmel hozta le. 2022 legjobb csapata, a Nyergesújfalu tovább folytatná remek szériáját, hiszen idén minden meccsét megnyerte a Darabos-csapat. Most a Környe lesz az ellenfél. Gulyás Tamásék az utolsó három meccsükön nyeretlenek maradtak, és most is nehéz lesz ezt a sorozatot megváltoztatni. Télen még a Környe állt jobban a tabellán, most a Nyerges van előrébb nyolc egységgel.

A Kecskéd is azon csapatok között található, amely a felsőházért, s ezzel együtt a dobogóért harcolhat, ezúttal azonban a Koppánymonostor lesz az ellenfél. Nincsenek jó emlékeik a Linczmaier-tanítványoknak a lila-fehérekről, hiszen a Kecskéd idei legnagyobb vereségét (11-0) épp a Koppánymonostoról szenvedték el. Most szeretnének törleszteni, de nem tűnik egyszerű feladatnak, hiszen a Pintér-csapat szeretné megőrizni a második pozícióját. A két klub között tizenöt pontos a differencia. A hétvégén a Bábolnai SE lesz a szabadnapos.

Megyei I. osztály, 23. forduló

Április 3., vasárnap, 15 óra

Zsámbéki SK–Tatai AC

Bodó László, a Zsámbék vezetőedzője: – Tovább kell azon az úton haladni, amin hetek óta járunk. Újra egy rangadót játszunk, és biztos vagyok benne, hogy nem adják könnyen a három pontot a vendégek! Mi pedig mindent megteszünk, hogy itthon tartsuk...

FC Esztergom DG–Tát SE

Spóner József, az Esztergom vezetőedzője: – Szeretnénk folytatni a jó szereplést, viszont ez a mérkőzés is 0-0-ról indul, és ez is sok befektetett munkát fog igényelni.

Vértesszőlősi SE–Vértessomlói KSK

Tokaji Zsolt, a Vértesszőlős vezetőedzője: – Nagyon mélyen vagyunk, egy győzelem lehet, hogy segítene rajtunk.

Nagyigmándi KSK–Sárisápi BSE

Járóka Mátyás, a Nagyigmánd vezetőedzője: – Katasztrófával megegyező edzéslétszám­adatok, kíváncsian várom, mit hoz a hétvége. Remélem, hogy nemcsak a választásokon lesz izgalom hanem a meccsen is! Sárisápon az elmúlt években mindig jó csapatot tudtak összerakni, ez idén sincs másképp, összeszorítjuk a fogunkat és csináljuk ameddig tudjuk!

Április 3., vasárnap, 16 óra

Nyergesújfalu SE–Környe SE

Darabos Gábor, a Nyerges­újfalu vezetőedzője: – Nehéz mérkőzésre számítok, de bízom csapatom mentális erejében, és játékosaim egyéni képességeiben.

Wati-Kecskéd KSK–Koppánymonostor SE

Linczmaier László, a Kecskéd vezetőedzője: – Az ősszel nagy pofont kaptunk a jól összeválogatott mini-megyeválogatottól. Nekünk jelenleg nincs ilyen „alapanyagunk”, így részünkről szervezett játék, jó egyéni teljesítmények és egy kis szerencse is szükséges lesz a tisztes helytálláshoz, az esetleges pontszerzéshez. Az viszont biztos, hogy mindent bele fogunk adni!